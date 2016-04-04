ABD'li aileler İncirlik Üssü'nden ayrılıyor

ABD Savunma Bakanlığınca (Pentagon) verilen Adana, İzmir ve Muğla'da bulunan askeri üslerde çalışan Amerikalı personelin ailelerinin ülkeden ayrılması talimatının ardından İncirlik'ten tahliyeler başladı.

Üssün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, DAEŞ'e karşı yürütülen 'Doğal Kararlılık' operasyonunda İncirlik Üssü'nün çok önemli bir merkez haline geldiği belirtildi.

Habertürk'te yer alan habere göre, açıklamada, ABD ordusunun Avrupa'daki komutanı General Philip Breedlove'ın "Aileleri ve sivilleri tahliye etme kararını Türk hükümeti, ABD Savunma ve Dışişleri Bakanlığıyla yaptığımız istişareler sonucu aldık. Bunun aileler açısından yıkıcı bir karar olduğunu anlıyorum ancak onları güvende tutmak ve terörizme karşı mücadelede müttefikimiz olan Türkiye'yi ve kuvvetlerimizin muharebe etkinliğini sağlamak için bu kararı almamız gerekiyordu" ifadelerine yer verildi.

Verilen tahliye kararının ardından 39. Hava Kanat Komutanlığı personelinin ailelerinin ilk olarak Almanya'da bulunan Ramstein Hava Üssü'ne, oradan da Amerika'ya gönderileceği belirtildi.

Eylül 2015'te ailelerin ve sivillerin gönüllü olarak üsten ayrılabileceği talimatının ardından bazı ailelerin bu talimata uyduğu, bazılarının ise üste kalmayı tercih ettiği, bugüne kadar 670 kişinin üsten ayrıldığı bilgisine yer verildi.

39. Hava Kanat Komutanı Albay John Walker ise talimatın ardından hızla yapılan tahliye işlemlerinin zor bir süreç olduğunu söyleyerek "Ailelerimiz, bizler için çok önemli. Bizim, savaşa devam edebilmemiz için onların geride durması gerek. Bu tahliye işlemlerini zahmetsiz yapmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Ailelerin tahliyesinin ardından üste kalan personele psikolojik destek verileceği ifade edildi.