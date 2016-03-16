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IŞİD'e karşı mücadele için koalisyon uçaklarının bulunduğu İncirlik'te alarm en üst seviyede

Güvenliğin üst seviyeye çıkarıldığı İncirlik'te, işçilere de bir günlük izin verildi

16 Mart 2016 15:07

IŞİD'e karşı hava operasyonlarına katılan savaş uçaklarının bulunduğu Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde alarm seviyesi son günlerde sık sık en üst dereceye çıkarılmaya başlandı.
Geçtiğimiz cuma günü Türk personele bir gün izin verilmesinin de, alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu güvenlik nedeniyle olduğu anlaşıldı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Türk-ABD ortak savunma tesisi olan, IŞİD'e karşı BM kararı ile kurulan koalisyon ülkelerinden 5'inin de temmuz ayından bu yana uçakları konuşlanan İncirlik'te, her gün çok sayıda Türk ve yabancı ülke uçakları havalanıp, bir kısmı tatbikat yaparken bir kısmı da Suriye sınırını gözetliyor. Rus savaş uçaklarının bölgeye gelmesi ile, koalisyon uçaklarının Suriye toprakları üzerinde uçuşlarında azalış olmuştu.
 

Delta alarmı verildi



Türk savaş uçaklarının yanısıra ABD, İngiltere, Almanya, Katar ve Suudi Arabistan savaş ve gözetleme/tanker uçaklarının konuşlanmasıyla birlikte, İncirlik Üssü'nde alarm seviyesi en üst seviye olan 'Delta'nın bir alt konumundaki 'Charlie' olarak uygulanıyordu. Ancak son günlerde zaman zaman en üst seviye olan 'Delta' uygulanıyor. Bu alarmın verilmesi ile birlikte güvenlik ve korunma daha önceden belirlenen en üst seviyeye çıkmış oluyor.

İncirlik'te geçtiğimiz cuma günü için bine yakın Türk işçinin önemli bir kısmına bir gün önceden duyuru yapılarak izinli sayıldıkları bildirilmiş, sonraki saatlerde tekrar göreve çağrılmışlardı. Bu uygulamanın tatbikat olduğu sanılırken, sonradan alınan bir istihbarat ile ilgili olduğu netlik kazandı.

Tel örgü çevresi 25 kilometre olan üssün bulunduğu kasabada da güvenlik önlemleri Türk güvenlik makamlarınca 24 saat en üst seviyede sağlanıyor. Üssün insan girişi yapılan tek nizamiyesinde ise hem Türk, hem de ABD hava polisleri köpekler ile birlikte denetim ve güvenlik sağlıyor. Bir süredir bazı günlerde ise Türk personelin servis otobüsleri farklı kapılardan giriş-çıkış yapıyor.
 

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