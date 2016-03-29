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ABD Türkiye'deki askerlerinin ailelerine 'geri dönün' dedi

Türkiye hükümetiyle ortak alınan kararda İzmir, Adana ve Muğla'da 'terör şüphesi' olabileceği söylendi

İncirlik Hava Üssü

29 Mart 2016 21:18

ABD Ordusu, İzmir, Adana ve Muğla'da bulunan ABD askerlerinin ailelerinin güvenlik tehdidi nedeniyle Türkiye'den ayrılmasını istedi. Adana'nın İncirlik ilçesinde bulunan İncirlik Hava Üssü'nde ABD askerlerinin 700'e yakın aile üyesinin kaldığı bildirildi. 

Komutanlığın Almanya'daki merkezinden yapılan açıklamada, "ABD Savunma Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı ile Türkiye Hükümeti arasındaki karşılıklı istişareler sonucunda, İncirlik Hava Üssü dahil Adana, İzmir ve Muğla'daki askeri personelin ailelerinin Türkiye'den ayrılmalarına karar verdi" dendi. ABD Avrupa Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada IŞİD'e karşı yapılan mücadeleye vurgu yapıldı.

Konuyla ilgili bir tweet atan Özgür Düşünce yazarı Ergun Babahan "ABD Dışişleri Bakanlığı İzmir, Adana ve Muğla'da muhtemel saldırı bekliyor. Dikkatli olun!" yazmıştı.   

 

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