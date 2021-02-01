Abdi İpekçi, katledilişinin 42. yılında mezarı başında anıldı

Şişli Nişantaşı’ndaki evinin önünde Mehmet Ali Ağca tarafından düzenlenen suikast sonucu katledilen Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi, ölümünün 42. yılında mezarı başında anıldı.

İpekçi için Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma töreni düzenlendi.

Abdi İpekçi'nin kızı Nükhet İpekçi İzet, "Kimler yaptı?" diye sormaya devam ettiklerini belirterek, "Geçen yıl 'babamı öldürtmekle hedeflerine eriştiler mi, muratlarına erdiler mi?' diye sormuştum. Bunu sorarken içimden 15 Temmuz şehitlerinin aileleri geçmişti. 12 Eylül'deki 'Bizim çocuklar yaptı'dan sonra kalakalmışız, o çocukların büyüye çoğala, hepimizi sürekli hedefte tutmalarına yol açmadı mı?" dedi.

İpekçi'nin anma törenine Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş, Milliyet Gazetesi Yazı işleri Müdürü Bertan Ağanoğlu, Basın Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Eşmen, CHP İstanbul İl Genel Sekreteri Oğuz Kemal Yakar'ın yanı sıra gazeteciler katıldı.

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