Gazeteci Abdi İpekçi'nin öldürülüşünün 42. yılı: "Gazeteciliğe yeni bir soluk getirdi; onurlu ve ilkeli gazeteciliğin sembolüydü"

Şişli Nişantaşı’ndaki evinin önünde Mehmet Ali Ağca tarafından düzenlenen suikast sonucu öldürülen Milliyet Gazetesi Genel Yayın Müdürü ve Başyazarı Abdi İpekçi’nin ölümünün 42. yılı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamada şunlar söylendi:

“Türkiye’de gazeteciliğe yeni bir soluk getiren Abdi İpekçi’yi katledilişinin 42. yılında saygıyla, özlemle anıyoruz. Halkın yararına gazetecilik yapan, halkın haber alma, bilgi edinme hakkına saygı gösteren, doğruluğunu kontrol etmeden haber yayınlamayan Abdi İpekçi, gazetecilerin örgütlenmesi ve basın meslek ilkelerinin yaşama geçirilmesi konusundaki çabalarıyla da örnek bir isimdi.

Toplu sözleşmelerin ilk imzalanışına öncülük etmişti. Muhabirliğin önemini ortaya çıkarmış, devlete ilişik gazetecilik yapmak alışkanlığından basını kurtarmıştı. Dürüst habercilik yapan, yalan haberlere, iftiralara yer vermeyen, atlama pahasına da olsa doğrulatılamayan hiçbir haberi kullanmayan, siyasi partilere eşit uzaklıkta durmayı beceren bir Genel Yayın Yönetmeniydi.

1961 yılında 212 Sayılı Yasa çıktığında ana akım medyada yer alan dokuz gazetenin patronu, üç gün süreyle gazete çıkarmayarak yasayı protesto etmişlerdi. O günlerde Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın toplumu habersiz bırakmamak için çıkardığı Basın Gazetesi’ne de Abdi İpekçi önderlik etmiş, halkın haber alma hakkını engelleyen sermaye gazetelerinin bu tutumuna karşı çıkmıştı.

Abdi İpekçi cinayetinde tetiği çektiren karanlık güçlerin hala ortaya çıkarılmamış olması ve faili meçhul cinayetlerin aydınlatılamaması, günümüzde de gazetecilere yönelen tehditlerin, saldırıların sürmesinde önemli rol oynamaktadır.

Gazeteci cinayetleri demokrasi ve siyaset ayıbıdır. Abdi İpekçi’yi bir kez daha sevgiyle anarken gazetecilere yönelik saldırı ve cinayetlerdeki ‘cezasızlık’ uygulamasından vazgeçilmesi için çağrımızı yineliyoruz.”

Basın Konseyi de açıklama yaptı

Basın Konseyi de Abdi İpekçi'nin katledilişinin 42. yılında bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada; “Türk basınının unutulmaz ismi ve sağduyunun sesi Abdi İpekçi’yi, karanlık ellerin tertiplediği bir suikastla şehit edilişinin 42’nci yıldönümünde saygı ve özlemle anıyoruz” denildi.

Yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Türk basınının unutulmaz ismi ve sağduyunun sesi Abdi İpekçi’yi, karanlık ellerin tertiplediği bir suikastla şehit edilişinin 42’nci yıldönümünde saygı ve özlemle anıyoruz.

Abdi İpekçi, yaşamı boyunca halkın doğru haberlere ulaşıp gerçekleri öğrenmesi için, ilkeli ve dürüst gazetecilikten asla taviz vermedi. Türk basınında evrensel gazetecilik ilkelerini uygulayıp, ‘Abdi İpekçi ekolünü’ yaratarak efsaneleşti. Genel Yayın Yönetmeni olduğu Milliyet Gazetesi’ni, Türkiye’nin en güvenilir ve saygın gazetelerinden biri haline getirdi.

Abdi İpekçi, karanlık odaklarca planlanan suikastla 1 Şubat 1979 günü bir tetikçinin silahından çıkan kurşunlarla aramızdan koparıldı. Aradan geçen bunca yıla karşın, bu alçakça suikastın asıl sorumluları maalesef tam olarak ortaya çıkarılamadı.

Basınımızda onurlu ve ilkeli gazeteciliğin sembolü; demokrasinin, ifade ve basın özgürlüğünün yılmaz savunucusu Abdi İpekçi unutulmadı, asla unutulmayacak.

Basın şehidimiz Abdi İpekçi’yi, bir kez daha saygı ve özlemle anıyoruz."