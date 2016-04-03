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Dünya

AB'den Türkiye'ye çözüm süreci çağrısı

AB'nin PKK'nın şiddet eylemlerini de kınadığı belirtildi

03 Nisan 2016 01:13

AB, Türkiye'ye çözüm sürecine dönülmesi çağrısı yaptı. Ülkedeki çatışma ortamına ancak siyasi diyaloğun çözüm olabileceği belirtildi. Ülkedeki çatışma ortamına ancak siyasi diyaloğun çözüm olabileceği belirtildi.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin bir sözcüsü tarafından Cumartesi günü Brüksel'de yapılan açıklamada, barışçıl ve uzun ömürlü bir çözüm için barış görüşmelerine dönülmesi gerektiği belirtildi.

Sözcü Mogherini'nin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Washington'daki Nükleer Zirve'de de konuyu görüştüğünü ve Diyarbakır'da hayatını kaybedenlere yönelik taziyelerini ilettiğini belirtti. AB'nin terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'nın şiddet eylemlerini de kınadığı belirtildi.

Perşembe günü, Diyarbakır Bağlar ilçesi Bağcılar mahallesinde polis servis aracının geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 7 polis hayatını kaybetmiş, aralarında sivillerin de bulunduğu 27 kişi yaralanmıştı. Saldırının sorumluluğunu PKK'ya bağlı Halk Savunma Güçleri (HPG) üstlenmişti.

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