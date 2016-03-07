T24 LogoT24 Logo
Dünya

AB'den mülteci önlemi: Balkan güzergâhı kapanıyor!

Yunanistan-Makedonya sınırında 10 bin kişinin beklediği tahmin ediliyor

07 Mart 2016 15:08

AB-Türkiye Zirvesi'nin sonuç bildirgesi Alman basınına sızdı. Sığınmacıların Avrupa'nın batısına geçmek için kullandığı Balkan güzergâhı tamamen kapanıyor.

Alman haber ajansı dpa'nın ulaştığı AB-Türkiye Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde, sığınmacıların kullandığı Balkan güzergâhının tamamen kapatılacağı belirtiliyor. Sığınmacı akınını durdurmak için radikal önlemler almaya hazırlanan Avrupalılar, yasadışı geçişlere artık izin vermek istemiyor.

Bu güzergâh üzerindeki ülkeler ise bir süre önce sığınmacı geçişini engellemeye başlamıştı. Makedonya, Yunanistan'dan her gün az sayıdaki sığınmacının geçişine izin verirken, bu da Yunanistan sınırında yığılmalara yol açmıştı. Makedonya - Yunanistan sınırındaki en önemli sınır kapısı İdomeni'de haftalardır büyük bir insani dram yaşanıyor.

 

"Yunanistan'da kalmalılar"

 

Alman televizyon kanalı ARD'de Pazar akşamı katıldığı bir programda Balkan güzergâhının kapatılmasını savunan Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, Yunanistan - Makedonya sınırında bekleyen sığınmacıların Yunanistan'da da iltica hakkını kullanabileceğini ifade etti. Yunanistan'da kişi başına Avusturya'dan daha az mülteci düştüğünü söyleyen Kurz, Yunanistan'ın ayrıca yakında Avrupa Birliği'nden yüklü bir yardım alacağını da dile getirdi.

Ülkelerin tek tek sınırlarını kapatmasıyla dünyadaki göç sorununa çözüm bulunamayacağını savunan Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas da bunun domino etkisine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Sığınmacıların Avrupalılar arasında dağıtılması gerektiğini ifade eden Maas, insanların kaçış nedenleri ile de mücadele edilmesi gerektiğini kaydetti.

 

"Kararlar hayata geçirilmeli"

 

Hafta sonu Bild am Sonntag gazetesine konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Türkiye ile yapılacak zirveye ilişkin olarak daha önce alınan AB kararlarının hayata geçirilmesini istediklerini söyledi.

 

Yaklaşık 10 bin kişi bekliyor

 

AB, Avrupa'da iltica hakkı olmayan sığınmacıların Geri Kabul Anlaşması çerçevesinde Türkiye'ye geri gönderilmesini planlıyor. Yunanistan-Makedonya sınırında 10 bin kişinin beklediği tahmin ediliyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin bir sözcüsü sınırda bir insani krizin yaşandığını belirterek Avrupalı politikacılara çözüm bulunması için çağrıda bulundu. AB'nin Yunanistan'a da 700 milyon Euro yardım edeceği açıklanmıştı.

ETİKETLER

almanyaabmakedonyayunanistansınırbalkan güzergahımültecilertürkiyesığınmacılarsuriye savaşı

İlgili Haberler

Yunanistan sığınmacıları sınırdan uzaklaştırıyor

Yunanistan ile Makedonya arasındaki sınırda gerginlik artıyor. Yüzlerce sığınmacı sınırdan uzaklaştırıldı. Türkiye’den Avrupa yönündeki mülteci akını da sürüyor.

Almanya'daki Türkler, ülkeye gelen Suriyeli ve diğer mültecilere nasıl bakıyor?

"Kaos çıkacak. Daha şimdiden gerginlikleri hissediyoruz toplumda. Yabancı düşmanlığı, aşırı sağ güçlenmeye başladı"

AB, mülteciler için Türkiye’ye vereceği 3 milyar Euro’luk yardımın 95 milyon Euro’sunu gönderdi

Paranın bir kısmı mülteci çocukların eğitimi bir kısmı da insani yardıma harcanacak

Merkel: AB Yunanistan'ı sığınmacılar konusunda desteklemeli

Almanya Başbakanı Angela Merkel Yunanistan'da sığınmacılar için yeterince barınma yeri olmamasını eleştirdi ancak bu konuda AB'nin Atina'ya destek sunması gerektiğini belirtti.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24