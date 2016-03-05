Merkel: AB Yunanistan'ı sığınmacılar konusunda desteklemeli



Almanya Başbakanı Angela Merkel Yunan hükümetini sığınmacılara yeterince barınma olanağı sağlamadığı gerekçesiyle eleştirdi. Merkel Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, 'Aslında Yunanistan 2015 yılı sonuna dek sığınmacılar için 50 bin barınma yeri sağlamalıydı' dedi. Başbakan bu açığın şimdi hızla kapatılması, sığınmacıların insan onuruna yakışır koşullarda barınması gerektiğini vurguladı.

Almanya Başbakanı Merkel Atina'nın bunu yaparken diğer ülkelerin desteğine ihtiyacı olduğunu hatırlatarak, Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras'la yaptığı görüşmelerden, ülkenin yardıma ihtiyacı olduğu sonucunu çıkardığını kaydetti. Merkel, 'İşte bu nedenle AB Yunanistan'ı desteklemeli' dedi.

Son günlerde Yunanistan binlerce sığınmacının Balkan rotasında ilerleyemeyip, zorunlu olarak ülkede kalması nedeniyle gündemde. Almanya Başbakanı Merkel sığınmacıların Avrupa'ya gelmek için izlediği Balkan rotasında bazı sınırların kapatıldığını hatırlatarak, bu durumun Yunanistan'ın zor duruma düşmesine katkı sağladığını belirtti. Merkel, "Avusturya ve bazı Balkan ülkeleri sınırlarında aldıkları tek taraflı kararlarla harekete geçtikleri için bugün bu durumdayız. Bu ülkelerin kararları partnerimiz ve Schengen üyesi olan Yunanistan'a yük getirmiştir" dedi.