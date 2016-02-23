Yunanistan sığınmacıları sınırdan uzaklaştırıyor



Yunan polisi, Makedonya sınırındaki demiryolunu işgal eden Afgan sığınmacıları bölgeden uzaklaştırmaya başladı. Makedonya makamları şimdiye kadar sınırdan geçmelerine izin verilen Afganların ülkeye girişini yasakladıktan sonra sınırı tamamen kapattı. Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün bir temsilcisi, demiryolu hattının tahliye edildiğini ve sığınmacıların otobüslerle sınırdan taşındıklarını söyledi.

Suriyeliler ve Iraklıların aksine otomatikman mülteci sınıfına dahil edilmeyen 900 dolayındaki yabancının sınırdan uzaklaştırıldığı emniyet makamlarınca doğrulandı. Yaklaşık 5 bin kişinin beklediği Makedonya sınırı bütün geçişlere kapatıldı.

"Seyirci giremez"

Tren hattının boşaltılması sırasında İdomeni demiryolu sınır kapısının bulunduğu bölgeye medya ve yardım kuruluşu mensuplarının girmesine izin verilmedi. Basın mensupları sınırın 5 kilometre uzağında bekletilirken sınır kapısına sadece Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği yetkilileri girebildi.

Çoğunluğunu Afganların oluşturduğu mülteci adayları pazartesi günü demiryolu hattını işgal edip tren seferlerinin kesilmesine yol açmışlardı. Bu eylemlin, Makedonya makamlarının ülkeye girişi yasaklaması üzerine düzenlendiği açıklanmıştı. Makedonya'ya geçmesine izin verilmeyen yüzlerce mülteci adayı sınır kapısına hücum etmiş, bunun üzerine Makedonya sınırı tamamen kapatmıştı.

Türkiye üzerinden Doğu Ege adalarına geçen bin 250 mülteci daha Yunanistan'ın Pire limanına getirildi. Pazartesi akşamı bin 200 kadar yabancı Pire'ye ulaşmış ve yetkililerce daha fazla sığınmacının beklendiği açıklanmıştı. Geçici olarak Pire'de alıkonan sığınmacılar kamplara, hangarlara ve spor salonlarına yerleştiriliyor. Başkent Atina'ya varan binlerce sığınmacının büyük çoğunluğunun kendi başına Kuzey Avrupa yönünde yoluna devam etmeyi planladığı öğrenildi.