AB, mülteciler için Türkiye’ye vereceği 3 milyar Euro’luk yardımın 95 milyon Euro’sunu gönderdi

Avrupa Birliği, mülteciler için Türkiye'ye vereceği 3 milyar Euro’luk mali yardımı aktarmaya başladı. AB Komisyonu, Türkiye’deki Suriyeli çocukların mülteci kamplardaki hayat şartlarının düzenlenmesi için 95 milyon Euro'luk kaynak gönderilmesini onayladı. Komisyon'dan yapılan açıklamada, çocukların kamplardaki durumu ve eğitimi için 55 milyon euro, insani yardım için de 40 milyon euro gönderildiği belirtildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, taahhüt edilen miktarın ilk bölümünün Pazartesi günü Brüksel'de gerçekleştirilecek Türkiye-AB zirvesi öncesinde serbest bırakılması dikkat çekti.

Hahn, Suriyeli öğrencileri ziyaret etti

Öte yandan Avrupa Birliği’nin (AB) Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, Kahramanmaraş’ın Doğukent Mahallesi'nde Suriyeli öğrencilerin eğitim gördüğü Geçici Eğitim Merkezi'ni ziyaretinde, Türkiye'nin, sığınmacı sayısı açısından çok büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Sığınmacılara verilen en önemli desteklerden birinin de eğitim olduğuna işaret eden Hahn, "Türkiye'nin sığınmacı krizi dahilinde yapabileceği yardımlara ilişkin bir fon oluşturuldu. Türkiye'ye özellikle eğitim alanında verdiğimiz destek geçen sene başladı. Eğitim anlamında 365 milyon avroluk bir destek yaptık. Bahsettiğimiz fondan yaklaşık 55 milyon avro eğitim alanına aktarılacak. Bu da 110 bin ek öğrencinin okula devam edebilmesini sağlayacaktır. Suriyeli çocuklara eğitim imkanı sağlamak herkesin sorumluluğu ve her şeyden önce bir insan hakkıdır" diye konuştu.

Suriye'deki krizin devam ettiğini hatırlatan Hahn, gençlere eğitim fırsatı verilmesinin önemine değindi.

Hahn, Suriyeli genç nüfusa Arapça'nın yanı sıra Türkçe ve İngilizce eğitim de verilerek gençlerin dünyaya daha global bir şekilde bakmasının sağlaması gerektiğini kaydetti.

Suriye için orta ve uzun vadede birtakım konular olduğunu anlatan Hahn, "Barışı teşvik etmek anlamında bir insiyatif almak gereklidir. Bu konuda Türkiye'ye gösterdiği emeklerinden dolayı teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Ferhat Kurtoğlu ise Türkiye'nin, Suriyeli sığınmacılara önemli hizmetleri olduğunu belirtti. Günde ortalama 100-150 Suriyeliyi kayıt altına aldıklarını bildiren Kurtoğlu, "Gelen Suriyelilere başta eğitim olmak üzere çeşitli yardımlarda bulunuyoruz. Suriye'deki barış ve huzur beklentisinin bir an önce sağlanmasını arzu ediyoruz" ifadesini kullandı.

“Çocuklar ölüyor”

Konuşmaların ardından okuldaki sınıfları gezen Hahn, Suriyeli öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilere "İleride ne olmak istiyorsunuz" sorusunu yönelten Hahn, çocukların büyük bölümünden "doktor" cevabını alınca "Neden" diye sordu. Çocuklar da "Çünkü Suriye'de çocuklar ölüyor, onun için doktor olmak istiyoruz" diye konuştu. Komiser Johannes Hahn, sınıftan ayrılırken öğrencilerin "Bizim başımıza gelen sizin başınıza gelmesin" sözleri üzerine "Teşekkür ederim" dedi. Hahn ve beraberindekiler daha sonra Suriyeli sığınmacıların barındığı çadır kente geçti.