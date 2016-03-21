"AB’den çıkmanın İngiltere’ye maliyeti 100 milyar sterlin"

İngiliz Endüstri Konfederasyonu (CBI) İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkmasının ekonomiye toplam maliyetinin 100 milyar sterlin seviyesinde olabileceğini bildirdi.

Hürriyet’in haberine göre, CBI’dan yapılan açıklamada İngiltere’nin AB’den çıkması durumunda İngiliz ekonomisinin ‘dikkate değer şoklarla’ karşı karşıya kalabileceği ifade edildi. İngiltere’nin AB’den ayrılması halinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) yüzde 5 oranında azalabileceği, 2020 yılına kadar istihdamın yaklaşık 950 bin daralabileceği vurgulandı.

İngiltere'nin AB'den çıkmasına Stephen Hawking de karşı

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan CBI Genel Direktörü Carolyn Fairbairn, İngiltere’nin üyelikten ayrılmasının halkın yaşam standartlarını ve ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkileyebileceğini söyledi.

Fairbairn, “Ayrılık halinde, İngiltere’nin ticaret ve yatırım ortamının yaşayacağı maddi kayıp, AB bütçesine yapılan ödemelerin elde kalmasından gelecek tasarrufun çok üzerinde olacak. En iyi senaryoda bile ayrılık İngiliz ekonomisinde son derece ciddi bir şok oluşturacaktır” dedi.

İngiltere Başbakanı David Cameron'ın ülkesinin 1973 yılından bu yana sürdürdüğü AB üyeliğini referanduma götüreceğini ve ülkesinin AB'de kalmasından yana kampanya yürüteceğini açıklamasından bu yana İngiliz siyasetinde hareketli günler yaşanıyor. Muhafazakar Parti, "Başbakan'ın yanında duranlar" ve "karşı çıkanlar" olarak ikiye ayrılmış durumda.

İngiltere'de AB karşıtları önde

Birleşik Krallık'ta AB referandumu 23 Haziran'da yapılacak ve halka "Birleşik Krallık AB üyesi olarak kalmalı mı, yoksa AB'den ayrılmalı mı?" sorusu yöneltilecek.