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Dünya

İngiltere'nin AB'den çıkmasına Stephen Hawking de karşı

Royal Society üyesi 150 bilim insanı İngiltere'nin AB'den çıkmasına karşı olduklarını duyurdu

10 Mart 2016 20:32

İngiltere'de ünlü fizikçi Stephen Hawking’in başını çektiği Royal Society üyesi 150 bilim insanı, ülkenin Avrupa Birliği üyesi olarak kalması için yürütülen kampanyaya destek verdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, aralarında üç Nobel ödülü sahibi de bulunan ve tamamı Cambridge Üniversitesi’nde görev yapan bilim insanları, İngiltere'nin AB’den ayrılmasının “bilim için bir felaket anlamına geleceğini” söyledi ve araştırmacıların hareket özgürlüğüne getirilecek tüm olası kısıtlamaların Ada’daki bilimsel araştırmaları negatif etkileyeceğini belirtti.

Times gazetesinde açık bir mektup yayımlayan bilim insanları, “Biz en iyi araştırmacılarımızın birçoğunu kıta Avrupası’nda buluyoruz. Genç araştırmacılar AB’den aldıkları fonlarla buraya geliyor. Eğer Birleşik Krallık AB’den ayrılırsa ve bilim insanlarının Avrupa ile Birleşik Krallık arasındaki hareket özgürlüğüne sınırlama getirilirse, bu Birleşik Krallık üniversiteleri ve ülkedeki bilimsel faaliyetler açısından bir felaket olur” dedi.

Bilim insanları İsviçre’yi bu duruma örnek gösterdi ve ülkenin iş göçünü kısıtladıktan sonra genç ve yetenekli araştırmacıları ülkeye çekmekte güçlük yaşamaya başladığını belirtti.

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