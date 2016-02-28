T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

İngiltere'de AB karşıtları önde

İngiltere'de anketler ülkenin AB'de kalıp kalmamasının oylanacağı referanduma dört ay kala AB aleyhtarlarının önde olduğunu gösteriyor.

28 Şubat 2016 17:29


Brexit olarak tanımlanan İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması girişimi 23 Haziran'da yapılacak referandumla oylanacak. Başbakan David Cameron, AB üyeliğinin devamı yönünde kampanyalar yürürürken anketler Brexit taraftarlarının önde olduğunu gösteriyor.

The Independent gazetesi tarafından ORB kuruluşuna yaptırılan ankete göre halkın yüzde 52'si AB'den ayrılmayı destekliyor. Bir ay önce aynı konuda yapılan ankette ise ayrılığı destekleyenlerin oranı yüzde 48 olarak belirlenmişti.

Birlik'ten ayrılma girişimine Londra Belediye Başkanı Boris Johnson da destek verenler arasında.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Avrupa BirliğiHaziranDavid CameronBrexitIndependentORBLondra Belediye Başkanı Boris JohnsonDeutsche Welle Türkçe dpa TY/HT

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24