İngiltere'de AB karşıtları önde



Brexit olarak tanımlanan İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması girişimi 23 Haziran'da yapılacak referandumla oylanacak. Başbakan David Cameron, AB üyeliğinin devamı yönünde kampanyalar yürürürken anketler Brexit taraftarlarının önde olduğunu gösteriyor.

The Independent gazetesi tarafından ORB kuruluşuna yaptırılan ankete göre halkın yüzde 52'si AB'den ayrılmayı destekliyor. Bir ay önce aynı konuda yapılan ankette ise ayrılığı destekleyenlerin oranı yüzde 48 olarak belirlenmişti.

Birlik'ten ayrılma girişimine Londra Belediye Başkanı Boris Johnson da destek verenler arasında.