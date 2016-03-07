İngiltere kraliyet ailesi, Fransa’da kalacak oda bulamadı

İngiltere kraliyet ailesinden Prens William ile eşi Cambridge Düşesi Kate’in Fransa’da konaklamak istedikleri 5 yıldızlı otelde istedikleri tarihte boş oda olmadığı açıklandı.

Sputnik’in haberine göre, İngiltere Prensi William, eşi Kate Middleton ve kardeşi Prens Harry’nin temmuz ayındaki ulusal tatili Fransa’nın Amiens bölgesinde geçirme planı, bölgedeki tek 5 yıldızlı otelin o tarihte dolu olması nedeniyle tehlikeye girdi.

Fransa basınına göre üçlü, 30 Temmuz’da 5 yıldızlı Hotel Marotte’de 2 gece kalmak için rezervasyon yaptırmak istedi ancak otel yetkilileri temmuz sonunda hiç boş odaları olmadığını belirtti.

Bir otel çalışanı da, The Local sitesine yaptığı açıklamada, “Maalesef 30 Temmuz için hiç boş odamız yok. Birçok kişiyi geri çevirmek gerekti” diyerek haberi doğruladı.

The Local, tatil planlarında çok geç kalan kraliyet ailesinin genç üyelerinin, dilerlerse Airbnb üzerinden kalacak oda bulabileceğini, ya da tuvalet ve duş hizmeti bulunmayan belediye tesisinde kalabileceklerini kaydetti.