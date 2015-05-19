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Dünya

AB'den Akdeniz'de askeri operasyona onay

AB, Akdeniz'de yaşanan göçmen trajedileri nedeniyle insan kaçakçılarına yönelik askeri operasyon kararı almıştı

19 Mayıs 2015 12:35

Avrupa Birliği dışişleri ve savunma bakanları Akdeniz'de insan kaçakçılarına yönelik askeri operasyon başlatılmasını onayladı. Operasyon, istihbarat toplama, kaçakçı teknelerine çıkarma yapma ve imha etme olmak üzere üç aşamalı olacak.

Karargahı Roma'da bulunacak "EUNAVFOR Med" operasyonuna İtalyan Tümamiral Enrico Credendino komutanlık edecek.

AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, operasyonel planlaması derhal başlayacak operasyonun istihbarat toplama, insan kaçakçılarının teknelerine çıkarma yapma ve imha etme olmak üzere üç aşamalı olacağını belirtti.

Mogherini, operasyonun AB liderlerinin haziran zirvesinin ardından resmen başlatılabileceğini ve teknelerin imhası dahil tüm aşamaların uygulanabileceği bir operasyon için BM Güvenlik Konseyi'nden yetki almayı umduklarını ifade etti.

AB'nin bu operasyonla ilgili Libya'daki iki hükümetle de temas halinde olduğunu anlatan Mogherini, "(Operasyonla ilgili) Ortaklık arayışındayız. AB'nin üstlenebileceği bir sorumluluk var fakat Libya'nın da üstlenmesi gereken bir sorumluluk var" dedi.

AB dışişleri ve savunma bakanlarının toplantısına katılan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de talep gelmesi halinde operasyona destek vermeye hazır olduklarını söyledi. 

İlk yıl için 11,8 milyon avro bütçe ayrılan operasyona İtalya ile Fransa, İngiltere, Almanya ve İspanya savaş gemileriyle katkıda bulunacaklarını geçen ay açıklamışlardı.

EUNAVFOR Med operasyonunun hedeflenen şekilde Libya karasularındaki teknelere el koyabilmesi için BM Sözleşmesi'nin yaptırım içeren 7'nci bölümü kapsamında İngiltere, Fransa, İspanya ve Litvanya tarafından sunulan karar tasarısının BM Güvenlik Konseyi'nden geçmesi gerekiyor.

Akdeniz'de yaşanan göçmen trajedilerinin ardından geçen ay Brüksel'de olağanüstü toplanan AB zirvesinde, insan kaçakçıları tarafından kullanılacak tekneleri tespit ederek imha edecek askeri operasyon için hazırlıkların başlatılması kararlaştırılmıştı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Avrupa'ya ulaşmak isteyen göçmenleri taşıyan teknelerin batması sonucu Akdeniz'de yaşanan facialarda, geçen yıl en az 3 bin 500 ve bu yıl bin 800 kişinin hayatını kaybettiğini tahmin ediyor.

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