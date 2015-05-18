AB Akdeniz’de askeri operasyonu tartışıyor



AB Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB Dışişleri ve Savunma Bakanları toplantısının başlangıcında yaptığı açıklamada, AB ülkelerinden plan için yeşil ışık beklediğini, Akdeniz'deki askeri misyonun önümüzdeki hafta başlayabileceğini açıkladı.

Ancak sığınmacı teknelerinin askeri operasyonla batırılması planı pek çok AB ülkesinde şüpheyle karşılanıyor. Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller planın çok riskli olduğunu belirterek, ‘Akdeniz'in bir ölüm denizi haline gelmesine izin verilemeyeceğini‘ vurguladı. Hristiyan Sosyal Birlik partili Bakan, Passauer Neue Presse gazetesine verdiği demeçte „Kaçakçılıkta kullanılan teknelerin deniz trafiğinden çekilmesine evet. Ama bu, askeri operasyonlar olmadan yapılmalı“ diye konuştu. Askeri operasyonların çok riskli olduğunu ve asıl sorunu çözemeyeceğini belirten Müller, kaçakçılara karşı polisiye ve istihbari önlemler alınması gerektiğini kaydetti.

'Dikenli telle olmaz'

Alman hükümetinin göç sorumlusu Aydan Özoğuz ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Michael Roth da kaçak göçmenlerin geldikleri ülkelerdeki krizlerin, AB sınırlarına dikenli teller çekilerek ya da Akdeniz'de devriye gezerek çözülemeyeceği uyarısında bulundular. Özoğuz ve Roth, Frankfurter Allgemeine Zeitung'a konuk yazar olarak yazdıkları makalede, “Sığınmacılara değil sığınmanın sebeplerine karşı mücadele etmeliyiz“ görüşünü vurguladılar.

Kaçak göçmen taşıyan teknelerin tahrip edilebilmesi için BM Güvenlik Konseyi'nin bir karar çıkarması ya da Libya hükümetinin izni ön koşul olarak görülüyor. Uluslararası alanda tanınan Tobruk hükümeti de bu plana son derece şüpheli yaklaşıyor.

Uluslararası Göç Örgütü verilerine göre bu yılın ilk dört ayında bin 780 sığınmacı kaçış yolunda yaşamını yitirdi. Nisan ayı ortasında bir teknenin Libya kıyılarında alabora olması üzerine yaklaşık 800 kişi hayatını kaybetmiş, sadece 24 cesede ulaşılabilmişti.