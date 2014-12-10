Akdeniz 3 bin 400 göçmene mezar oldu

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) açıklamasına göre, 2014'te Avrupa'ya deniz yoluyla ulaşmaya çalışan mültecilerden 3 bin 419'u boğularak can verdi.

UNHCR, bu yılın ocak ayından bu yana Akdeniz'i aşarak Avrupa'ya ulaşmayı başaran mülteci sayısını ise 207 bin olarak bildirdi. Gözlemciler, "Arap Baharı" olarak anılan devrim ve istikrarsızlık sürecinin başladığı 2011 yılında bu rakamın yaklaşık 70 bin olduğuna dikkat çekti.

UNHCR uzmanları, artan can kaybı nedeniyle Akdeniz'i "dünyanın en tehlikeli hattı" olarak tanımladı.

UNHCR, kaçak göçün bilançosuna ilişkin rakamları bugün Cenevre'de başlayan iki günlük bir konferans vesilesiyle açıkladı. Konferansta mültecilerin can kaybını önleyecek önlemler tartışılacak.