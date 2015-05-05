T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Akdeniz'de yine onlarca mülteci öldü

Akdeniz'de mülteci dramının sonu gelmiyor. Avrupa'ya geçmeye çalışan mültecileri taşıyan bir botun batması sonucu onlarca kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

05 Mayıs 2015 20:33


Save the Children adlı yardım kuruluşunun verdiği bilgilere göre mültecileri taşıyan bir bot Sicilya açıklarında battı. Sağ kurtarılan kazazedelerin ifadesine göre olayda 40 kadar mülteci boğularak yaşamını yitirdi. Ölü sayısının tahmin edilenin üzerinde olabileceği kaydedildi.

Kurtarılan yaklaşık 200 mültecilerin Sicilya'nın Katanya limanına getirildiği bildirildi. Zeran adlı yük gemisinin söz konusu mültecileri iki ayrı bottan kurtardığı kaydedildi.

Sadece geçen hafta Akdeniz'den 7 binden fazla mülteci kurtarılmıştı. Ansa haber ajansına göre yaklaşık 150 kadar mültecinin ise Sicilya'nın Augusta kentinde suçiçeği ve uyuz şüphesiyle karantina altına alındı. Ajans, Pozzallo kentinde de bazı mültecilerin uyuz tedavisi gördüğünü bildirdi.

İtalya Dışişleri Bakanı Paolo Gentilon krizin aşılması için kurtarma gemilerinin sayısının artırılmasının tek başına yeterli olmayacağını belirtti. Gentilon, mültecilere barınma olanakları sağlanması konusunda da daha yapıcı adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Sicilya'daki mülteci kamplarının tıka basa dolu olduğunu belirten yardım kuruluşu Save the Childen'ın sözcüsü Di Benedetto, hava şartlarının iyi ve denizin sakin olması nedeniyle şu sıralar çok sayıda mülteci teknesinin Akdeniz'e açıldığını vurguladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AkdenizChildrenSicilyaSicilya KatanyaSadeceSicilya AugustaPozzalloDışişleri Bakanı Paolo GentilonSaveChilden BenedettoWelle Türkçe DW/dpa BW/EC

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24