Akdeniz'de yine onlarca mülteci öldü



Save the Children adlı yardım kuruluşunun verdiği bilgilere göre mültecileri taşıyan bir bot Sicilya açıklarında battı. Sağ kurtarılan kazazedelerin ifadesine göre olayda 40 kadar mülteci boğularak yaşamını yitirdi. Ölü sayısının tahmin edilenin üzerinde olabileceği kaydedildi.

Kurtarılan yaklaşık 200 mültecilerin Sicilya'nın Katanya limanına getirildiği bildirildi. Zeran adlı yük gemisinin söz konusu mültecileri iki ayrı bottan kurtardığı kaydedildi.

Sadece geçen hafta Akdeniz'den 7 binden fazla mülteci kurtarılmıştı. Ansa haber ajansına göre yaklaşık 150 kadar mültecinin ise Sicilya'nın Augusta kentinde suçiçeği ve uyuz şüphesiyle karantina altına alındı. Ajans, Pozzallo kentinde de bazı mültecilerin uyuz tedavisi gördüğünü bildirdi.

İtalya Dışişleri Bakanı Paolo Gentilon krizin aşılması için kurtarma gemilerinin sayısının artırılmasının tek başına yeterli olmayacağını belirtti. Gentilon, mültecilere barınma olanakları sağlanması konusunda da daha yapıcı adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Sicilya'daki mülteci kamplarının tıka basa dolu olduğunu belirten yardım kuruluşu Save the Childen'ın sözcüsü Di Benedetto, hava şartlarının iyi ve denizin sakin olması nedeniyle şu sıralar çok sayıda mülteci teknesinin Akdeniz'e açıldığını vurguladı.