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Dünya

ABD'den IŞİD'e 17 hava saldırısı

ABD önderliğindeki koalisyon güçleri, Suriye ve Irak'taki IŞİD hedeflerine 17 yeni hava saldırısı düzenledi

26 Ekim 2014 20:07

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye ve Irak'ta terör örgütü IŞİD hedeflerine 17 yeni hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, ABD güçlerinin dün ve bugün Suriye'deki IŞİD militanlarına karşı savaş ve borbardıman uçaklarıyla 5 hava saldırısı düzenlediği, bunun yanında, ABD ve koalisyon güçlerinin örgütün Irak'taki hedeflerine de yine dün ve bugün, savaş ve bombardıman uçaklarıyla insansız hava araçlarını kullanarak 12 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamaya göre, Suriye'de Kobanê yakınlarında düzenlenen 5 saldırıda IŞİD'in 7 aracı ve 1 binası vuruldu.

Irak'ta da, Musul Barajı'nın batısı ve güneybatısında düzenlenen 9 hava saldırısında örgütün 3 küçük, 1 büyük ünitesi hedef alındı, 6 aracı kullanılmaz hale getirildi, 2 binası yıkıldı ve ağır silahı imha edildi. Felluce'nin güneydoğusundaki 3 saldırıda ise IŞİD'in 2 büyük, 1 küçük ünitesi vuruldu ve kontrolündeki bina yıkıldı.

CENTCOM açıklamasında, saldırıların, terör örgütü IŞİD'in Irak'a, bölgeye ve uluslararası topluma yönelik tehdidini yok etmek için düzenlenen "Doğal Kararlılık" operasyonlarının bir parçası olduğu, Suriye ve Irak'ta hedeflerin vurulmasının örgütün operasyonlarına devam etmesini sınırlandırdığı aktarıldı. Açıklamada, bugüne kadar Irak'ta hava saldırıları düzenleyen koalisyon ülkeleri ABD, Fransa, Birleşik Krallık, Avustralya, Belçika, Danimarka ve Avustralya olarak sıralanırken, Suriye'deki hava saldırılarına katılan koalisyon ülkelerinin de ABD, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Bahreyn olduğu ifade edildi.

(AA )

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