ABD IŞİD’e hava saldırısı düzenledi

ABD ordusu, 2 aydır IŞİD kuşatması altında tutulan Türkmenlerin yoğunlukta olduğu Amirli'ye havadan insani yardım operasyonu ve IŞİD militanlarına da hava saldırıları düzenledi.

ABD ordusu, Irak'ta iki aydır Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) terör örgütünün kuşatması altında tutulan Türkmen nüfusun yoğunlukta olduğu Amirli nahiyesine havadan insani yardım operasyonu ve bu operasyona destek için de civardaki IŞİD militanlarına hava saldırıları düzenledi.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, yaptığı yazılı açıklamada, "Irak hükümetinin talebi üzerine, ABD ordusu bugün, iki aydır IŞİD tarafından gıda, su ve tıbbi malzemeden mahrum bırakılan binlerce Şii Türkmen'in yaşadığı Amirli nahiyesine havadan insani yardımda bulundu" ifadesini kullandı.

Havadan yardım operasyonuna Avustralya, Fransa ve İngiltere'den uçakların da katıldığı bilgisini veren Kirby, Amerikan uçaklarının ayrıca, bu insani yardım operasyonuna destek için civardaki IŞİD militanlarına da koordineli hava saldırıları düzenlediğini kaydetti.

Kirby, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Bu askeri operasyonlar, insani yardımların dağıtımına olanak tanınması ve IŞİD'in Amirli'deki sivillere saldırmasının engellenmesi için Başkomutan'dan alınan yetkiyle yürütüldü. Bu operasyonlar, (Amirli'deki) artan insani krizle başa çıkmak ve nahiyede mahsur kalan sivilleri korumak için gerekli olduğu müddetçe, boyutu ve süresi bakımından sınırlı olacak.ABD ordusu, bu operasyonların etkinliğini değerlendirmeye ve gerek duyulduğu müddetçe Irak'ta insani yardımlar sağlamak için Dışişleri Bakanlığı, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı ve bunun yanında Irak hükümeti, BM ve bağımsız örgütler de dahil uluslararası ortaklarla birlikte çalışmaya devam edecek."

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, Irak hükümetinin talebiyle Amirli'de mahsur kalan sivillerin korunması ve bölgedeki insani krizle başa çıkılması için insani yardım malzemesi dağıtılmasına yönelik operasyona destek amacıyla Washington yerel saatiyle dün 20.30 civarında Amirli yakınındaki IŞİD hedeflerine üç hava saldırısının düzenlendiği bildirildi.

Amirli'nin korunmasından sorumlu Irak güvenlik güçleriyle koordinasyon halinde yürütülen hava saldırılarında Amerikan savaş uçaklarının IŞİD'i ait üç "humvee" tipi araç, bir zırhlı araç, bir kontrol noktası ve bir tankı vurarak yok ettiği belirtildi.

Operasyonda görev alan uçakların daha sonra bölgeden güvenli biçimde ayrıldığı kaydedilirken, ABD ordusunun şimdiye kadar Irak'ta toplam 118 hava saldırısı düzenlediği bilgisine yer verildi.

CENTCOM açıklamasına göre, ABD ordusunun Amirli'deki yeni insani yardım operasyonu kapsamında da Amirli halkına 109 kutu insani yardım malzemesi havadan bırakıldı. Operasyonda iki C-17 ve iki C-130 nakliye uçağının 10 bin 500 galon (yaklaşık 40 bin litre) içme suyu ve 7 bin civarında hazır gıda malzemesi dağıttığı kaydedildi.