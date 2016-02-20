ABD'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri'nin YPG açıklamalarına yalanlama

ABD Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Barack Obama ile görüştüğü dakikalarda hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun YPG'ye ilişkin açıklamalarının doğru olmadığını açıkladı.

Zaman'dan İhsan Denli'nin haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Ben aylar önce yaptığım görüşmede söylemiştim, bizim bu görüşmemizden sonra üç uçak dolusu silah geldi, yarısı DAİŞ'e, yarısı biliyorsunuz YPG'ye gitti. Bütün o silahlar oradaki siviller için patladı, o insanların ölümüne neden oldu.” şeklindeki sözlerinin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Toner, “Erdoğan, YPG'nin, ABD'nin sağladığı silahları sivillere karşı kullandığını söyledi. Bu doğru bir açıklama mı?” şeklindeki bir soruya, “Hayır” cevabını verdi.

Erdoğan'ın ifadelerini gördüğünü belirten Toner, “YPG'ye herhangi bir silah sağlamadık.” diye konuştu. Toner, YPG'nin PKK'ya ABD üretimi silah sağladığına dair herhangi bir kanıt bulamadıklarını da sözlerine ekledi.

"YPG'ye güveniyoruz"

Toner, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile dün telefonda görüştüklerini hatırlatarak, “Kendisinin de YPG'nin güvenilmez olduğunu söylemesinden memnun olduk.” şeklindeki söylemine karşılık ise “YPG'ye güveniyoruz.” açıklamasını yaptı.

Çavuşoğlu ile Kerry'nin görüşmesinin detayına girmek istemediğini belirten Toner, “Görüşmenin içeriği dışında size YPG hakkındaki değerlendirmelerimizde ve politikamızda bir değişiklik olmadığını söyleyebilirim. PKK konusundaki pozisyonumuzda da bir değişiklik yok. PKK'yı terör örgütü olarak görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Toner, YPG'ye bugüne kadar yaptıkları desteğin bundan sonra da süreceğini sözlerine ekledi.