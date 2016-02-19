Dışişeri Bakanı Çavuşoğlu: ABD Dışişleri Bakanı Kerry, "YPG güvenilmez" dedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara saldırısının ardından ABD'ye "teröre karşı duruşunuzu açıklığa kavuşturun" çağrısı yaptı, telefonda görüştüğü ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin de "YPG'ye güvenilemeyeceğini söylediğini" aktardı. Çavuşoğlu, DAEŞ'le mücadelede destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Çavuşoğlu, Tiflis'te Gürcistan Meclis Başkanı David Usupashvili ile görüştü. Çavuşoğlu burada yaptığı açıklamalarda, ABD'den YPG ile ilgili yapılan açıklamaları "çelişkili" olarak niteleyerek, eleştirdi ve DAEŞ'e karşı mücadelede YPG gibi gruplarla birlikte hareket edilmesini "zayıflık işareti" olarak niteledi. ABD'ye,"John Kerry de 'YPG'nin güvenilmez olduğunu söyledi" diye seslenerek, DAEŞ'le mücadelede "YPG'ye değil, Türkiye'ye güvenilmesi gerektiği" mesajı verdi.

Gürcistan Parlamento Binası'nda gerçekleşen görüşmede Usupashvili, Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle Çavuşoğlu'na taziyelerini iletti.

Bakan Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin terörle mücadelesi ve Suriye'deki son gelişmeler hakkında bilgi aktardığı görüşmede Usupashvili'ye, Türkiye'nin terörle kararlı bir şekilde mücadele edeceğini söyledi.

Tiflis'te TRT Haber'e açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Washington'un YPG ile bağlarını koparması gerektiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, DAEŞ'le mücadelede YPG gibi gruplara yer vermenin zayıflık göstergesi olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "Herkes bu hataya son vermeli. Özellikle de müttefikimiz ABD bir an önce bu yanlışına son vermeli" dedi.

ABD'den gelen açıklamalarla ilgili olarak "Terörle ilgili durumlarını açıklığa kavuşturmalılar" diyen Çavuşoğlu, dün gece ABD Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştüklerini aktararak, "John Kerry de YPG'ye güvenilemeyeceğini söyledi" dedi. Çavuşoğlu, Kerry'nin bu mesajını, "En azından kısmi de olsa YPG ile ilgili bu düşüncelerinin değiştiğini görmek mutluluk verici" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin DAEŞ'le mücadeleye aktif desteğini sürdüreceğini söyleyen Çavuşoğlu, Rusya'nın Suriye'deki hava saldırılarına ilişkin de sert mesajlarını yineledi. Çavuşoğlu, ""Rusya'nın Suriye'de okul ve hastaneleri vurması savaş suçudur" diye konuştu.

Öte yandan Çavuşoğlu-Usupashvili görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin parlamentolar arası boyutu, iki ülkenin uluslararası alandaki iş birliği konuları ve Gürcistan'daki Ahıska Türkleri'nin durumu da gündeme geldi. Çavuşoğlu, Usupashvili ile görüşmesinin ardından Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere Gürcistan Parlamento Binası'ndan ayrıldı.