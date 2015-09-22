T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'deki Volkswagen skandalı Avrupa ve Güney Kore'yi de harekete geçirdi

Fransa'dan "İddialar Avrupa'da da incelensin" çıkışı gelirken, Güney Kore de soruşturma başlattı

22 Eylül 2015 16:40

Volkswagen’in dizel araçlarındaki emisyon değerlerinin manipüle edildiği iddiası tüm dünyada konuşuluyor. Güney Kore otomobil firmasıyla ilgili soruşturma başlatırken Fransa tüm Avrupa’nın konuyu araştırmasını bekliyor. Avrupa Komisyonu harekete geçmek için erken olduğu görüşünde... Alman hükümeti ise endişeli bir şekilde soruşturmaların tamamlanmasını bekliyor. VW'nin CEO'su Martin Winterkom'un dün yapılan basın toplantısında bir hayli yorgun olduğu göze çarptı.

ABD’de yürütülen bir soruşturma kapsamında 18 milyar dolar ceza ödeme riski ile karşı karşıya kalan firma için Fransız Maliye Bakanı Michel Sapin bir açıklama yaptı. Sapin soruşturmanın sadece ABD ile sınırlı kalmaması gerektiğini Volkswagen arabaların gaz emisyonlarının tüm Avrupa sınırları içerisinde de araştırılması gerektiğini söyledi. 

 

Güney Kore soruşturma başlattı

 

Volkswagen’in gaz emisyonlarında sorun yaratan modellerinin Audi A3, Jetta, Beetle, Golf ve Passat olduğu belirtiliyor. Öte yandan Güney Kore de ABD’de de yaşanan gelişmelerden sonra söz konusu modeller ve Volkswagen hakkında bir soruşturma başlattı. Soruşturmanın 4 bin ila 5 bin aracı kapsayacağı belirtiliyor.

Güney Kore Çevre Bakanı Yardımcısı Park Pan-kyu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Eğer VW’nin dizel araçlarında bir problem bulursak  soruşturma ülkedeki bütün dizel Alman araçlarına sıçrayacak” diye konuştu. VW Kore konuyla ilgili olarak bir açıklama yapmadı. Soruşturma hakkında görüşü sorulan diğer Alman otomobil üreticileri BMW ve Daimler ise suçlamaların kendilerine yönelik olmadığını vurgulayarak bir görüş bildirmediler.

 

Bakan endişeli

 

Avrupa Komisyonu ise VW hakkında yaptığı açıklamada, Avrupa’daki Volkswagen araçlarının emisyon durumunun nasıl olduğunu konuşmak için erken olduğunu belirtti. Alman Maliye Bakanı Sigmar Gabriel ise endişelerini dile getirirken bu durumun Alman otomobil endüstrisinin ününe zarar verebileceğini ifade etti.

Volkswagen CEO'su Martin Winterkom

Volkswagen CEO'su Martin Winterkom New York'ta düzenlenen basın toplantısında soruşturma süresince ABD'li yetkililerle işbirliği yapacaklarını açıkladı.

ETİKETLER

volkswagendizeltdimotorabdemisyon değerlerimanipülasyonskandalhaber

İlgili Haberler

Volkswagen, 18 milyar dolarlık cezayla karşı karşıya

Volkswagen’in, çevreyi 40 kat daha fazla kirlettiğinin ortaya çıkması sonucu, Volkswagen Grubu CEO’su Martin Winterkorn özür diledi

Volkswagen, o araçların satışını durdurdu

4 silindirli 2.0 TDI motorların bir bilgisayar yazılımı ile emisyon testlerinin manipüle ettiği iddia edilen Volkswagen hakkında ABD'de soruşturma açılmıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24