Volkswagen, o araçların satışını durdurdu

Alman otomobil devi Volkswagen ABD’de 4 silindirli 2.0 TDI motorların bir bilgisayar yazılımı ile emisyon testlerinin manipüle edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında dört silindirli otomobilleri ve Audi’nin dizel modellerinin satışını durdurduğunu açıkladı.

AFP’de yer alan habere göre, Volkswagen’in sözcüsü “O satışların durdurulduğu bilgisini onaylıyorum” dedi. Satışı askıya alınan söz konusu modeller VW’nin ABD satışlarının yüzde 23’üne denk geliyor. Yılın ilk 8 ayında firma ABD’de 280 bin araç sattı.

Ne olmuştu?

4 silindirli 2.0 TDI motorların bir bilgisayar yazılımı ile emisyon testlerinin manipüle edilmesinden dolayı araçların belirtilen nitrojen oksid salımından 40 kat daha fazla salınım yaptıkları tespit edildi. Eğer bu suçlama nedeniyle 18 milyar dolarlık bir ceza kesilirse VW Grubu’nun bu yükün altından kalkması çok zor olacak. Sektör yetkilileri, ‘Volkswagen Grubu’nu çok zorlayacak bir ceza’ yorumunda bulunuyor. Diğer taraftan bu yıl ABD’de yayınlanan televizyon reklamlarında, “Amerika’nın 1 numaralı dizel otomobil markası” diye anonslar yapan Volkswagen, ülkedeki en temiz dizel araçları sattığını iddia ediyordu. 2009 yılından bu yana VW ve Audi’nin Amerika’daki dizel satışları ise bu paralelde yüzde 15 artış göstermişti.

Yüzde 19.2 değer kaybetti

Frankfurt borsasında işlem gören Volkswagen'in hisseleri, ABD'deki egsoz emisyon testi manipülasyonu haberinden sonra gün içinde yüzde 19,2 değer kaybına uğradı.