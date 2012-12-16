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Dünya

ABD'deki okul baskınına ünlülerden tepkiler

Rihanna: Kimse bunu hak etmiyor, bütün kurbanların aileleri için dua ediyorum

16 Aralık 2012 10:24

ABD’nin Connecticut eyaletindeki okul baskınında Adam Lanza'nın (20), 27 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti. Bu kanlı baskın ardından ünlüler de tepkilerini Twitter’da paylaştı.

İşte ünlülerin tepkileri:

Michael Moore: Ölen çocuklar anısına katı bir silah kontrolü ve bedava psikolojik destek talep etmeliyiz. Daha 18 saat önce Michigan’daki Cumhuriyetçiler okulda silah taşınmasını yasallaştırma tasarısını tartışıyorlardı

Kim Kardashian: Şok içindeyim. 18 çocuk öldürüldü. Dünya ne hale geldi?

Ben Stiller: Bugün olanlar karşısında şok ve derin bir üzüntü içindeyim. Bu ülkede silah erişimini durdurmalıyız

Justin Bieber: Connecticut'ta olanları duydum. Bu çok yanlış. Bu trajedide acı çekenler için dua ediyorum. Lütfen herkes dua etsin

Rihanna: Kimse bunu hak etmiyor. Bütün kurbanların aileleri için dua ediyorum

Zach Braff: Tweet atmayı bırakıp harekete geçin!

Mike Tyson: Düşüncelerim ve dualarım Sandy Hook ilkokulunda çocuklarını kaybeden ailelerde

Zooey Deschanel: Sandy Hook'ta olanları duyarak uyandım. Üzüntü içindeyim. Aklım ve dualarım Connecticut'ta

Justin Timberlake: Bu korkunç olay yüzünden üzüntü içindeyim

Mia Farrow: Silah kontrolü daha fazla tartışmaya açık değil. Bu bir tartışma değil, etik bir sorumluluk

Kevin Spacey: Connecticut'ta olan saldırıyı duydum. Aklım bu üzücü haberle baş etmek zorunda olanlarla

Alicia Keys: O masum çocukları, öğretmenleri ve aileleri düşündükçe kalbim ağırlaşıyor

Paris Hilton: Connecticut'taki aile ve çocuklar kalbimde. Hepsi için dua ediyorum

Snoop Dogg: Connecticut'taki aileler için sevgilerimi yolluyorum

Lindsay Lohan: Çok korkutucu. Dualarım Newton'daki ailelerle

Chloe Moretz: Kalbim ve dualarım bu korkunç trajediden etkilenen aile ve çocuklarla

Lea Michele: Bu trajedi karşısında hiç bir kelime üzüntümü ifade edemez. Newton'daki ailelere dualarımı gönderiyorum

Miley Cyrus: Neden oluyor? Neden güzel insanlara kötü şeyler oluyor?

Lenny Kravitz: Amerika'daki yasalara minnettarım. Ama silahlar çocukların yaşamından daha mı değerli? Onları geri getirmek için silahlarını bırakmaz mısınız? Sevgi bütün dünyayı yönetsin

Eva Longoria: Olanları duydukça kalbim acıyor

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