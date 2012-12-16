ABD'deki okul baskınına ünlülerden tepkiler

ABD’nin Connecticut eyaletindeki okul baskınında Adam Lanza'nın (20), 27 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti. Bu kanlı baskın ardından ünlüler de tepkilerini Twitter’da paylaştı.
İşte ünlülerin tepkileri:
Michael Moore: Ölen çocuklar anısına katı bir silah kontrolü ve bedava psikolojik destek talep etmeliyiz. Daha 18 saat önce Michigan’daki Cumhuriyetçiler okulda silah taşınmasını yasallaştırma tasarısını tartışıyorlardı
Kim Kardashian: Şok içindeyim. 18 çocuk öldürüldü. Dünya ne hale geldi?
Ben Stiller: Bugün olanlar karşısında şok ve derin bir üzüntü içindeyim. Bu ülkede silah erişimini durdurmalıyız
Justin Bieber: Connecticut'ta olanları duydum. Bu çok yanlış. Bu trajedide acı çekenler için dua ediyorum. Lütfen herkes dua etsin
Rihanna: Kimse bunu hak etmiyor. Bütün kurbanların aileleri için dua ediyorum
Zach Braff: Tweet atmayı bırakıp harekete geçin!
Mike Tyson: Düşüncelerim ve dualarım Sandy Hook ilkokulunda çocuklarını kaybeden ailelerde
Zooey Deschanel: Sandy Hook'ta olanları duyarak uyandım. Üzüntü içindeyim. Aklım ve dualarım Connecticut'ta
Justin Timberlake: Bu korkunç olay yüzünden üzüntü içindeyim
Mia Farrow: Silah kontrolü daha fazla tartışmaya açık değil. Bu bir tartışma değil, etik bir sorumluluk
Kevin Spacey: Connecticut'ta olan saldırıyı duydum. Aklım bu üzücü haberle baş etmek zorunda olanlarla
Alicia Keys: O masum çocukları, öğretmenleri ve aileleri düşündükçe kalbim ağırlaşıyor
Paris Hilton: Connecticut'taki aile ve çocuklar kalbimde. Hepsi için dua ediyorum
Snoop Dogg: Connecticut'taki aileler için sevgilerimi yolluyorum
Lindsay Lohan: Çok korkutucu. Dualarım Newton'daki ailelerle
Chloe Moretz: Kalbim ve dualarım bu korkunç trajediden etkilenen aile ve çocuklarla
Lea Michele: Bu trajedi karşısında hiç bir kelime üzüntümü ifade edemez. Newton'daki ailelere dualarımı gönderiyorum
Miley Cyrus: Neden oluyor? Neden güzel insanlara kötü şeyler oluyor?
Lenny Kravitz: Amerika'daki yasalara minnettarım. Ama silahlar çocukların yaşamından daha mı değerli? Onları geri getirmek için silahlarını bırakmaz mısınız? Sevgi bütün dünyayı yönetsin
Eva Longoria: Olanları duydukça kalbim acıyor