ABD'deki okul baskınına ünlülerden tepkiler

ABD’nin Connecticut eyaletindeki okul baskınında Adam Lanza'nın (20), 27 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti. Bu kanlı baskın ardından ünlüler de tepkilerini Twitter’da paylaştı.

İşte ünlülerin tepkileri:

Michael Moore: Ölen çocuklar anısına katı bir silah kontrolü ve bedava psikolojik destek talep etmeliyiz. Daha 18 saat önce Michigan’daki Cumhuriyetçiler okulda silah taşınmasını yasallaştırma tasarısını tartışıyorlardı

Kim Kardashian: Şok içindeyim. 18 çocuk öldürüldü. Dünya ne hale geldi?

Ben Stiller: Bugün olanlar karşısında şok ve derin bir üzüntü içindeyim. Bu ülkede silah erişimini durdurmalıyız

Justin Bieber: Connecticut'ta olanları duydum. Bu çok yanlış. Bu trajedide acı çekenler için dua ediyorum. Lütfen herkes dua etsin

Rihanna: Kimse bunu hak etmiyor. Bütün kurbanların aileleri için dua ediyorum

Zach Braff: Tweet atmayı bırakıp harekete geçin!

Mike Tyson: Düşüncelerim ve dualarım Sandy Hook ilkokulunda çocuklarını kaybeden ailelerde

Zooey Deschanel: Sandy Hook'ta olanları duyarak uyandım. Üzüntü içindeyim. Aklım ve dualarım Connecticut'ta

Justin Timberlake: Bu korkunç olay yüzünden üzüntü içindeyim

Mia Farrow: Silah kontrolü daha fazla tartışmaya açık değil. Bu bir tartışma değil, etik bir sorumluluk

Kevin Spacey: Connecticut'ta olan saldırıyı duydum. Aklım bu üzücü haberle baş etmek zorunda olanlarla

Alicia Keys: O masum çocukları, öğretmenleri ve aileleri düşündükçe kalbim ağırlaşıyor

Paris Hilton: Connecticut'taki aile ve çocuklar kalbimde. Hepsi için dua ediyorum

Snoop Dogg: Connecticut'taki aileler için sevgilerimi yolluyorum

Lindsay Lohan: Çok korkutucu. Dualarım Newton'daki ailelerle

Chloe Moretz: Kalbim ve dualarım bu korkunç trajediden etkilenen aile ve çocuklarla

Lea Michele: Bu trajedi karşısında hiç bir kelime üzüntümü ifade edemez. Newton'daki ailelere dualarımı gönderiyorum

Miley Cyrus: Neden oluyor? Neden güzel insanlara kötü şeyler oluyor?

Lenny Kravitz: Amerika'daki yasalara minnettarım. Ama silahlar çocukların yaşamından daha mı değerli? Onları geri getirmek için silahlarını bırakmaz mısınız? Sevgi bütün dünyayı yönetsin

Eva Longoria: Olanları duydukça kalbim acıyor