Obama gözyaşlarını tutamadı

ABD Başkanı Barack Obama, ikinci kez başkan seçilmesi için çabalayan genç kampanya gönüllülerine teşekkür ederken, gözyaşlarını tutamadı.

Obama kampanyası, Obama'nın konuşma yaparken ağladığı görülen bir video yayınladı. Seçim günü ertesinde, Chicago'daki kampanya merkezindeki genç kampanya ekibine yönelik konuşmasını içeren videoda Obama, kendisinin Chicago'daki ilk işinden ve insanlara yardım etme amacından bahsediyor.

Obama videoda, 25 yaşındayken Chicago'ya geldiğinde, farklılık yaratmak ve diğer insanlara yardım etmek isteyen bir genç olduğunu anlatıyor. Chicago'daki toplum gönüllüsü işindeki çalışmalarının kendisini değiştirdiğini ve hatta bu görevle nasıl baş edebileceğini öğrettiğini dile getiren Obama, "Buraya gelip, size baktığımda gördüğüm, benim kendi gençliğim değil, benim o dönemki halimden çok daha iyi olduğunuz, birçok konuda öyle, daha zekisiniz, iyi organize oluyorsunuz, daha etkilisiniz. Hayatınızda çok güzel işler yapacağınız konusunda inancım tam" ifadelerini kullanıyor.

Bu nedenle, seçim günü, daha sonuçlar açıklanmadan önce bile başkanlık için yarışının amacına ulaştığını düşündüğünü belirten Obama, "Çünkü, sizin yaptıklarınız, yaptığım işin çok önemli olduğu anlamına geliyor ve bundan gurur duyuyorum. Hepinizden gurur duyuyorum" derken gözyaşlarını tutamıyor ve konuşmakta zorlanıyor.

Kampanya ekibi ise Obama'nın bu anında, ona alkışlarıyla destek veriyor.