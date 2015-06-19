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Dünya

ABD'deki kilise saldırısının faili, 1 hafta önce arkadaşlarına anlatmış

21 yaşındaki Roof’un siyahi arkadaşı Christon Scriven, 'Bu haltı işleyeceğini bize direkt söyledi' dedi

19 Haziran 2015 11:32

ABD’nin South Carolina eyaletinin Charleston kentinde siyahilerin gittiği kilisede dokuz kişiyi öldüren Dylann Storm Roof’un katliam yapacağını bir hafta önce arkadaşlarına söylediği ortaya çıktı.

21 yaşındaki Roof’un siyahi arkadaşı Christon Scriven (21), “Bu haltı işleyeceğini bize direkt söyledi” dedi.

Scriven’ın The Mirror’da yer alan açıklamalarına göre; Roof, katliamından tam bir hafta önce Çarşamba günü “öldürecek insanlar aradığını” söyledi.

 

ABD’yi şoke eden saldırının faili yakalandı

 

Fakat ABD'yi sarsan cinayetinin faili Roof, yavan espri anlayışı nedeniyle arkadaşları tarafından ciddiye alınmamış, söyledikleri şaka sanılmış.

Scriven, “O tuhaf biri. Onu ne zaman ciddiye alacağınızı, ne zaman almayacağınızı bilemezsiniz” dedi.

Cinayetle ilgili kan donduran bir dizi ayrıntı daha ortaya çıktı. Roof’un katliama girişmeden önce kurbanlarına “Kadınlarımıza tecavüz ettiniz ve ülkemizi ele geçiriyorsunuz. Artık gitmelisiniz” diye bağırdığı öğrenildi.

 

Katliamı doğum günü hediyesiyle yaptı

 

Kilise pastörü ve İncil çalışma grubundan sekiz siyahiyi öldüren Roof, içerideki kadınlardan birini “olanları dünyaya anlatması için” ayırmış.

Nefret suçu işleyen Roof'a, babasının Nisan ayında 21'inci doğum günü için 45 kalibrelik bir silah hediye ettiği, Roof'un saldırıyı bu silahla gerçekleştirdiği de polisin verdiği bilgiler arasında...

 

Başkan Obama'dan açıklama

 

ABD Başkanı Brack Obama, Emanuel African Methodist Episcopal Kilisesi'nde gerçekleşen saldırıya ilişkin açıklamasında, Amerikalıların barış ve huzur için dua etmeye gittikleri kilisede ölümle yüz yüze gelmelerinin çok trajik olduğunu söyledi.

Kilise üyelerinden bazı kişileri şahsen tanıdığını, kilisenin siyahlara karşı yürütülen ırkçı kampanya karşısında mücadele etmek için kurulduğunu vurgulayan Obama, "Burası Amerika'nın ve Charleston'un tarihinde kutsal bir yerdir" dedi.

Roof'un Facebook profilinde ırkçı logoların bulunduğu bir fotoğraf bulunuyor. Saldırganın giydiği ceketin üzerinde Güney Afrika'daki ırkçı rejimin bayrağının bulunduğu armalar yer alıyor.

 

Bu saldırıları engellemek elimizde

 

Saldırı ile ilgili 'nefret suçu' kapsamında soruşturma başlatılacağını belirten Obama, ele geçirilen saldırganın adalet karşısında hak ettiği cezanın alması için gereken her şeyin yapılacağını söyledi.

Bu tür saldırıların, başka gelişmiş ülkelerde görülmediğine değinen Obama, "Bu kadar sıklıkla başka yerlerde olmuyor. Bunu engellemek bizim elimizde. Saldırının siyahların gittiği bir kilisede gerçekleşmesi, bizim karanlık tarihimizin bir parçasını ortaya koyuyor. Siyahların kilisesine yapılan ilk saldırı değil bu. Irk, din, inanç ayrılığı yüzünden yapılan saldırılar demokrasimiz için en büyük tehlikedir" dedi.

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