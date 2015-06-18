ABD'de tarihi siyahi kilisesine saldırı: 9 ölü!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Karolina eyaletindeki tarihi siyahi kiliseye silahlı saldırı düzenlendi. Yetkililer saldırıda 9 kişinin öldüğünü bildirdi.
Kent emniyet amiri Gregory Mullen, kurbanlardan sekizinin Emanuel African Methodist Episcopal Kilisesi'nin içindeyken vurulduklarını, dokuzuncu kişinin ise kısa bir süre sonra vurularak öldürüldüğünü söyledi.
Polis 20'li yaşlardaki beyaz şüpheliyi arıyor.
Emniyet amiri Mullen, "Bunun bir nefret suçu olduğuna inanıyorum" dedi.
Saldırının yerel saatle akşam 21.00 sıralarında gerçekleştiği, o sırada kilisede bir toplantı yapıldığı belirtiliyor.