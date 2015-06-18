T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'de tarihi siyahi kilisesine saldırı: 9 ölü!

Polis, olayın ardından kaçan saldırganı '21 yaşında, beyaz, erkek' olarak tanımladı

18 Haziran 2015 11:02

Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Karolina eyaletindeki tarihi siyahi kiliseye silahlı saldırı düzenlendi. Yetkililer saldırıda 9 kişinin öldüğünü bildirdi.

Kent emniyet amiri Gregory Mullen, kurbanlardan sekizinin Emanuel African Methodist Episcopal Kilisesi'nin içindeyken vurulduklarını, dokuzuncu kişinin ise kısa bir süre sonra vurularak öldürüldüğünü söyledi.

Polis 20'li yaşlardaki beyaz şüpheliyi arıyor.

Emniyet amiri Mullen, "Bunun bir nefret suçu olduğuna inanıyorum" dedi.

Saldırının yerel saatle akşam 21.00 sıralarında gerçekleştiği, o sırada kilisede bir toplantı yapıldığı belirtiliyor.

ETİKETLER

abdkilisesilahlı saldırıpolissiyahiler9 ölübeyaz erkek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24