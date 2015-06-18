ABD'deki kilise saldırısının faili yakalandı!

ABD'nin South Carolina eyaletinde altısı kadın, dokuz kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan kilise saldırısının faili polis tarafından yakalandı.
Charleston kentindeki katliamda, ismi Dylann Roof olarak açıklanan 21 yaşındaki silahlı saldırganın gözaltında olduğu bildirildi.
Çarşamba akşamı yerel saatle 9 sıralarında gerçekleşen saldırı, kilisedeki toplantı sırasında yaşanmıştı. 20'li yaşlarındaki beyaz ABD'li saldırgan, toplantı sonrasında 9 kişiyi vurmuş. 8 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, bir yaralı da hastanede hayatını kaybetmişti.