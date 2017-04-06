ABD'de tutuklanan Halkbank yöneticisi, duruşmanın 24 Nisan'a ertelenmesini istedi

"İran'a ambargoyu delme" suçlamasıyla tutuklanan Reza Zarrab'la aynı soruşturma kapsamında ABD'de tutuklanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın avukatı, 10 Nisan olarak belirlenen mahkeme tarihinin 2 hafta sonraya ertelenmesini talep etti. Duruşmada Atilla'nın yargılanmasının tutuklu ya da tutuksuz olacağına karar verilecek.

Washington Hattı'ndan İlhan Tanır ve Melike Gül Demir'in haberine göre, 27 Mart 2017 tarihinde New York’ta tutuklanan, 28 Mart günü yargıç önüne çıkarılan Halkbank Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’yı temsil eden hukuk bürosu Herrick’den Victor J. Rocco isimli avukat, Atilla’nın daha önce 10 Nisan olarak belirlenen mahkeme tarihinin 2 hafta sonraya ertelenmesini talep etti.

Tutuklu mu tutuksuz mu yargılanacak?

Bu mahkeme tarihinde yargıç, Atilla’nın tutukluluk haline, yargılanmasının tutuklu mu tutuksuz mu devam edeceğine karar verecek.

"Ön duruşma 24 Nisan'a ertelensin"

Atilla'nın avukatlarının Yargıç James C. Francis’e sunulan dilekçede şunlar var:

"Firmamız Herrick, Feinstein, LLP, sanık Mehmet Hakan Atilla’yı ismi geçen dava (US v. Mehmet Hakan Atilla) konusunda vekalet etmektedir. Atilla, 27 Mart 2017’de bir cezai şikayet üzerine tutuklanmış ve 28 Mart 2017’de mahkemeye çıkarılmıştı. İlk celseye göre, Mahkeme, önyargısız olarak Atilla’nın göz altına alınmasını ve 10 Nisan 2017’de saat 10.00’da ön duruşmaya çıkmasına karar verdi.

"Şu anda Atilla’nın ön duruşmasının iki hafta sonra, yani 24 Nisan 2017’ye ertelenmesini talep etmek için yazıyoruz. Ön duruşma için herhangi bir ön başvuru yapılmamıştır. Hükümetin (savcılık) bu talebi reddetmediği bize bildirildi.

Victor J Rocco"