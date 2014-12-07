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Dünya

ABD'de protestolar sürüyor; 200 kişi gözaltında

ABD'de üç gencin polis tarafından vurularak öldürülmesinin ardından başlayan protestolar sürüyor

07 Aralık 2014 13:10

ABD'de 18 yaşındaki Michael Brown'ın öldürülmesine yönelik protestolar bitmeden New York'ta Eric Garner'ı öldüren polisin de aklanması ve sosyal konutlarda siyah bir kişinin daha polis tarafından vurulması üzerine ülkede başlayan gösteriler sürüyor. 

AFP'nin haberine göre, New York'ta polisin öldürdüğü 28 yaşındaki siyah Akai Gurley için cenaze töreni düzenlenirken, törenin ardından düzenlenen protestoda göstericiler "Akai masumdur" sloganları attı.

Ferguson'da Michael Brown, New York'ta da Eric Garner ve Akai Gurley'in polis tarafından öldürülmesi Kaliforniya'da da protesto edilirken, polis protestoculara gazla müdahale etti. 200'e yakın gösterici gözaltına alındı. 

Ülkede polisin siyahlara karşı ayrımcı davrandığı yönündeki eleştiriler, 9 Ağustos'ta Ferguson kasabasında 18 yaşındaki silahsız genci öldüren polisin aklanmasıyla başladı. Hemen ardından New York'ta Eric Garner'ı öldüren polisin de aklanması üzerine gösteriler tüm ülkeye yayıldı. 

20 Kasım'da New York'un Brooklyn bölgesinde Akai Gurley'i öldüren polisle ilgili jüri kararı beklenirken, polis memuru Peter Liang'ın ceza alabileceği açıklamaları geldi. New York emniyeti polisin kazayla silahını ateşlemiş olabileceğini söyledi. Brooklyn bölge savcısı da polisin aklanması halinde kararı iade edeceğini açıkladı.

 

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