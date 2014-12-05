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Dünya
Deutsche Welle

ABD'de ırkçılığa karşı protestolar sürüyor

ABD'de polis şiddeti ve ırkçılığa karşı protesto gösterileri yayılıyor. Sokaklara çıkan binlerce kişi adalet istiyor.

05 Aralık 2014 11:48


ABD'de perşembeyi cumaya bağlayan gece de binlerce kişi polis şiddetini protesto etmek için yola döküldü. Gösteriler, Boston'dan Washington'a, Atlanta'dan Georgia ve Seattle'ye kadar yayıldı. New York'taki gösteriler ikinci gününe girdi.

Manhattan'da toplanan kalabalık, yerde yatarak 'adalet istiyoruz' pankartları taşıdı. Protestocuların yolarda barikatlar kurduğu, polisle aralarında çatışmalar çıkmadığı bildiriliyor. New York'ta en az 80 kişinin trafiği engellemekten gözaltına alındığı belirtildi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, polis reformu yapılacağını duyurdu. The New York Times gazetesi de cuma günü, kentteki yaklaşık 22 bin polisin kurslarda kriz anlarında silahlarına sarılmadan önce nasıl davranmaları gerektiğine dair eğitimden geçirileceklerini yazdı.

#CriminalWhileWhite

Ferguson'da Michael Brown'u öldüren beyaz polisin ardından, Eric Garner'i öldüren beyaz polisin yargılanmasına gerek olmadığı gerekçesiyle jüri tarafından alınan takipsizlik kararı ülkede ırkçılık tartışmalarını yeniden başlattı. Kaçak sigara satan Eric Garner polis tarafından müdahale sırasında boğularak hayatını kaybetmişti.

Polisin müdahalesinde ırkçılık yaptığını savunanlar sosyal paylaşım platformu Twitter üzerinden bir kampanya başlattı. CriminalWhileWhite hashtag'ını kullanan 'beyazlar', yaptıkları ihlallere rağmen polisin müdahale etmediği olayları yazarak, itiraflarda bulunuyor. Kaçak sigara satışına müdahale eden polisin, birçok beyazın çok daha ağır suçlarına müdahale etmediği gösterilmeye çalışılıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABDBoston Washington Atlanta GeorgiaSeattleYorkYork Belediye Başkanı BillBlasioNew York TimesMichael BrownEric GarnerTwitterDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/GAAG

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