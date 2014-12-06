ABD'de polis kurşunu yine öldürdü

ABD genelinde siyahi Amerikalıların ölümüne neden olan polislerin yargılanmasına gerek görülmemesiyle ilgili jüri kararlarına tepkiler devam ederken, bir başka siyahi Amerikalı daha bir polis tarafından vurularak öldürüldü.

St. Louis'in Ferguson ve New York'un Staten Island bölgesindeki siyahi Amerikalıların ölümüne neden olan polislerin neden olduğu olayı soruşturan bilirkişi komisyonu tarafından, polislere takipsizlik kararının, ABD genelinde düzenlenen protesto eylemleriyle ulusal öfkeye dönüştüğü günlerde, bir siyahi Amerikalı daha beyaz bir polisin ateş etmesi sonucunda hayatını kaybetti.

Arizona'nın Phoenix kentinde, 34 yaşındaki Rumain Brisbon adlı siyahi Amerikalının 2 ve 9 yaşlarındaki çocuklarına yemek götürdüğü sırada beyaz bir polis tarafından vurularak öldürüldüğü ve Brisbon'un silahsız olduğu belirtildi.

Bölge polis sözcüsü Trent Crump'un yerel medyaya yaptığı açıklamada, olayın, Brisbon'un kullandığı büyük spor aracına yaklaşan bir polisin yüksek sesli müzik dinlediği gerekçesiyle Brisbon'un aracını durduğu sırada meydana geldiği kaydedildi.

Kimliği açıklanmayan polisin Brisbon'dan ellerini göstermesini istediği anda, Brisbon'un elini cebine götürmesi nedeniyle polisin silahı olduğu ve kullanacağı düşüncesiyle Brisbon'a 2 el ateş ettiği ifade edildi. Araçta polisin daha sonra esrar bulduğu ileri sürülürken, Brisbon'un polisle sözlü tartıştığı iddia edildi.

New York'un Staten Island bölgesinde 17 Temmuz'da meydana gelen olayda, 43 yaşındaki siyahi Amerikalı Garner, kaçak sigara sattığı gerekçesiyle gözaltına alınmaya çalışılmıştı. Bir grup polis memurunun yardımıyla Daniel Pantaleo adlı polis tarafından boğazı sıkılarak yere yatırılan Garner, hayatını kaybetmişti.

Geçen hafta da Ferguson'da 9 Ağustos'ta 18 yaşındaki siyahi genç Michael Brown'u öldüren polis Darren Wilson'a jüri tarafından takipsizlik kararı verilmesi üzerine de ülke genelinde gösteriler düzenlenmişti.