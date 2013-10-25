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Dünya

ABD'de bir donanma üssü daha saldırıya uğradı

ABD'nin Tennessee eyaletindeki donanma üssünde düzenlenen silahlı saldırıda 2 asker yaralandı

25 Ekim 2013 03:51

Yetkililerden alınan bilgiye göre; bir süre önce görevine son verilen bir asker Donanma Destek Üssü'nün hemen dışındaki cephanelik binasında çevresindekilerin üzerine ateş açtı.
Saldırıda Ulusal Muhafız Birliği üyesi iki asker yaralandı. Cephanelikteki diğer askerler tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan gözaltına alındı.
Saldırıda biri ayağından biri de bacağından yaralanan iki askerin hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Donanma'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yapılan açıklamada ise üsten tüm giriş ve çıkışların geçici olarak durdurulduğu belirtildi.
Millington kenti yakınlarındaki Donanma Destek Üssü'nde, asker ve sivil 7 bin 500'ten fazla kişi görev yapıyor. Üs, Donanma Personel Komutanlığı ve Donanma İnsan Gücü Analiz Merkezi gibi bazı askeri birimlerin komuta merkezi olarak hizmet veriyor.
Geçtiğimiz ay da eski ABD ordusu mensubu Aaron Alexis, Washington'daki donanma üssüne saldırmış, kendisi dahil 13 kişinin ölümüne sebep olmuştu.

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