ABD donanma üssüne silahlı saldırı, 13 kişi öldü

Washington Polisi ABD donanma üssünde meydana gelen silahlı saldırıda, bir saldırgan dahil 13 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Polis, diğer iki saldırganı arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

ntvmsnbc.com'da yayımlanan habere göre Washington DC Emniyet Müdürü Cathy Lanier, saldırganlardan birinin öldürüldüğünü açıkladı. Lanier, 2 saldırganın daha olaya karışmış olduğunun düşünüldüğünü söyledi. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

Belediye Başkanı Vincent Gray de saldırıyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralanan 4 kişinin hastaneye kaldırıldığını, kaç kişinin öldüğüne ilişkin kesin bilginin bulunmadığını belirtti. Saldırgaların askeri üniformalı olduğu bildirildi.

Öte yandan, Washington MedStar Hospital Center'ın medikal yöneticisi Janis Orlowski, hastaneye, iki kadın bir erkek olmak üzere üç yaralının getirildiğini belirtirken, olay yerinde başka yaralıların da olabileceğini söyledi. Orlowski, hastaneye getirilen yaralıların durumunun kritik olduğunu belirtti.

Saldırı, başkent Washington'da yerel saatle sabah 08.20'de meydana gelmişti.

Pentagon'dan açıklama



Pentagon Sözcüsü George Little yaptığı açıklamada, Pentagon'un an itibariyle açık olduğunu, bakanlığı koruma biriminin güvenlik tedbirlerini artırdığını, güvenlik önlemlerinin bir tehdide bağlı değil, önleme ve tedbir amacıyla alındığını söyledi. "Savunma Bakanlığında çalışan herkes bu sabah yaşananlardan üzüntü duymaktadır" ifadesini kullanan Little, Savunma Bakanı Chuck Hagel'in saldırıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.

7 okul kapatıldı



Donanma üssündeki saldırı sonrası başkent Washington'da en az 7 okulun güvenlik nedeniyle kapatıldığ belirtildi.