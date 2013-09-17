ABD'deki donanma saldırganı eski ordu mensubu çıktı

ABD'nin başkenti Washington'daki donanma üssü saldırısında saldırgan dahil 13 kişi öldü. Saldırıyı gerçekleştiren Aaron Alexis'in 2011'e kadar orduda çalıştığı ortaya çıktı. Saldırgan, ABD polisi için de tanıdık.

ABD'nin başkenti Washington'da donanma üssündeki baskında, saldırgan dahil 13 kişi öldü. Saldırıda 8 kişi de yaralandı.

Saldırıyı gerçekleştirdiği tahmin edilen Aaron Alexis, polisle girdiği çatışmada öldürüldü. ABD'li yetkililer, eski bir ordu mensubu olan Aaron Alexis'in saldırıyı tek başına gerçekleştirdiğini belirtti.

Arkadaşının kartını kullandı

Saldırının nedeni ise henüz bilinmiyor. 2011 Şubat ayına kadar orduda görev yapan Aaron Alexis'in Washington'daki donanma üssüne, bir arkadaşının giriş kartını kullanarak girdiği tahmin ediliyor.

FBI, Alexis'in donanma binasına yasal yollardan girdiğini ve geçerli giriş kartı olduğunu açıkladı.

Saldırganın ABD polisi için tanıdık bir isim olduğu da ortaya çıktı. Aaron Alexis, 2010 yılında silahla evinin çatısından ateş açtı. Olayda bir komşusu kurşunlardan şans eseri kurtuldu. Alexis'in 2004 yılında da bir aracın tekerleğine silahla ateş ettiği iddia edildi.

Washington Belediye Başkanı Vincent Gray, FBI'ın Washington bölgesi Direktör Yardımcısı Valerie Parlave ve Washington DC Polis Şefi Caty Lainer da, donanma üssüne saldırıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Belediye Başkanı Gray, olayda saldırgan Aaron Alexis dışında ikinci bir kişi olduğuna yönelik herhangi bir bulguya şu ana kadar ratlamadıklarını, bunun tek kişilik bir saldırı olarak göründüğünü söyledi.

'Nedeni bilmiyoruz'

Alexis'in saldırıya yönelik motivasyonunun ne olduğunu henüz bilmediklerini ama bunun bir terörist saldırısı olduğuna yönelik herhangi bir işaret de bulunmadığını belirten Gray, yine de bu ihtimali de gözden çıkarmadıklarını ifade etti.

Saldırı sonucunda yaşları 46 ile 73 arasında değişen 12 kişi ile saldırganın öldüğünü belirten Gray, toplam yaralı sayısının da 8 olduğunu açıkladı.

Gray, yararılardan 3'ünün silahla yaralandığını, bunlardan birinin polis memuru, diğer ikisinin de sivil olduğunu belirtti. Washington Belediye Başkanı Vincent Gray, bu yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirerek, diğer 5 yaralının ise olayın şokuyla düşme, çarpma, stress gibi çeşitli yaralanmalara maruz kaldıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Gray, başkentte ve donanma üssünde yarın sabah itibarıyla hayatın normale dönmesini ve yolların açılmasını planladıklarını da sözlerine ekledi.

Washington DC Polis Şefi Caty Lainer de, yetkililerin olaydan sadece Alexis'in sorumlu olduğuna inandıklarını söyledi. Kurbanlar arasında askeri personelin bulunmadığını belirten Lainer, sabah saatlerinde de donanma üssünün çevresindeki güvenlik önlemlerinin kaldırılacağını ifade etti.