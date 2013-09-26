ABD'deki donanma saldırısının faili: Hükümet beynimi ele geçirdi

ABD'de donanma üssünü silahla basarak 12 kişinin ölümüne neden olan saldırgan Aaron Alexis katliamdan hükümeti sorumlu tuttu. Alexis'e göre, ABD hükümeti 3 ay boyunca beynine "oldukça düşük ölçekli" elektromanyetik dalgalar vererek, kendisine katliam yaptırdı.

ABD'nin başkenti Washington'da 16 Eylül'de bir donanma üssünü basarak 12 kişinin ölümüne neden olan eski asker Aaron Alexis, saldırı sırasında ABD polisi tarafından öldürülmüştü. FBI, 34 yaşındaki Aaron Alexis'in donanma üssüne yarı otomatik bir tüfekle girdiği anın görüntülerini yayınladı.

Bir güvenlik kamerasından alınan 30 saniyelik görüntülerde, Aaron Alexis, kimsenin olmadığı bir koridorda görünüyor. Bir kapının penceresini kıran saldırgan Alexis elindeki silahla bir duvarın arkasına saklanırken görünüyor.

Amerikan New York Times gazetesi de, eski asker Aaron Alexis'le ilgili ilginç bir iddia ortaya attı. 34 yaşındaki Alexis, 16 Eylül'deki saldırıdan 10 gün önce yazdığı notlarda, ABD hükümetini suçladı. Alexis, hükümet güçlerinin beynine "oldukça düşük ölçekli" elektromanyetik dalgalarla saldırı düzenlediğini ve saldırganlaşmasına neden olduğunu iddia ediyor.

'3 aydır elektromanyetik saldırı altındayım'

Soruşturmayı yürüten Federal Araştırma Bürosu FBI ajanı Valerie Parlave, Aaron Alexis'in arkasında bıraktığı notları dün Washington'da bir basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştı.

Eski asker Alexis'in notunda, "Son üç aydır, düşük ölçekli elektromanyetik saldırı altındayım. Doğrusunu söylemek gerekirse, beni saldırganlaştıran da bu" diyor.

'Saldırıda ölmeye hazırım'

Alexis elektronik postasında, ölümüyle sonuçlanacak bir saldırı hazırlığında olduğunu, saldırıda ölmeye de hazırlıklı olduğunu belirtiyor.

FBI ajanı Valerie Parlave, eski asker Aoran Alexis'in saldırıdan 10 gün önce yazdığı elektronik postayı başka birisine gönderip göndermediğini iste tespit edemediklerini söyledi.