ABD'de 21 bin varil petrol okyanusa sızdı!

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşanan petrol sızıntısı Santa Barbara kıyılarındaki yaşamı tehdit ediyor. ABD'li yetkililer 21 bin varil petrolün okyanusa sızdığını açıkladı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde "Plains All American Pipeline" şirketi tarafından işletmesi yapılan boru hattından sızan petrol Santa Barbara kanalına döküldü.

Los Angeles Times gazetesi şu ana kadar 21 bin varil petrolün okyanusa döküldüğünü ve doğal yaşamı tehdit ettiğini açıkladı.

Kaliforniyalı yetkililer ise, okyanusa sızan petrol miktarıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Ntv'nin haberine göre, yetkililer, petrol sızıntısının Refugio sahilinde 4 millik bir alanda gözle görüldüğünü belirtti. Sızıntının yaşandığı bölgeye kimsenin girmesine izin verilmiyor.

Santa Barbara'da 1969 yılında yaşanan petrol sızıntısı 10 gün sürmüş ve 100 bin varil petrol okyanusa dökülmüştü. Petrol sızıntısı 10 bin kuşun yaşamına mal olmuştu.