T24 LogoT24 Logo
Çevre

ABD'de 21 bin varil petrol okyanusa sızdı!

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşanan petrol sızıntısı Santa Barbara kıyılarındaki yaşamı tehdit ediyor

20 Mayıs 2015 14:54

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşanan petrol sızıntısı Santa Barbara kıyılarındaki yaşamı tehdit ediyor. ABD'li yetkililer 21 bin varil petrolün okyanusa sızdığını açıkladı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde "Plains All American Pipeline" şirketi tarafından işletmesi yapılan boru hattından sızan petrol Santa Barbara kanalına döküldü.

Los Angeles Times gazetesi şu ana kadar 21 bin varil petrolün okyanusa döküldüğünü ve doğal yaşamı tehdit ettiğini açıkladı.

Kaliforniyalı yetkililer ise, okyanusa sızan petrol miktarıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Ntv'nin haberine göre, yetkililer, petrol sızıntısının Refugio sahilinde 4 millik bir alanda gözle görüldüğünü belirtti. Sızıntının yaşandığı bölgeye kimsenin girmesine izin verilmiyor.

Santa Barbara'da 1969 yılında yaşanan petrol sızıntısı 10 gün sürmüş ve 100 bin varil petrol okyanusa dökülmüştü. Petrol sızıntısı 10 bin kuşun yaşamına mal olmuştu.

ETİKETLER

abdkaliforniya21 binvarilpetrolokyanussızdı

İlgili Haberler

Tayland'da petrol sızıntısı; oteller boşaltıldı

Tayland'ın en meşhur tatil bölgelerinden olan Koh Samet adasındaki Phrao sahiline ulaşan petrol nedeniyle bölgedeki oteller boşaltıldı, turistler tatillerini yarıda kesmek zorunda kaldı

Çanakkale Boğazı'nda gizemli yakıt sızıntısı

Çanakkale Boğazı'nda, Nara Burnu Mevkii’nde bir aydan bu yana yakıt kirliliği görülüyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24