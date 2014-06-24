Çanakkale Boğazı'nda gizemli yakıt sızıntısı

Çanakkale Boğazı'nda, 81 denizciye mezar olan Dumlupınar Denizaltısı batığının bulunduğu Nara Burnu Mevkii’nde bir aydan bu yana yakıt kirliliği görülüyor. Deniz dibinden yüzeye çıkıp yayılan yakıtın kaynağı ise merak konusu oldu.

DHA’nın haberine göre, Çanakkale Boğazı'ndan geçen gemilerde uzun yıllardır kılavuz kaptan olarak görev yapan Cumhur Güvenç, Mayıs ayı sonlarında bir gemi ile Nara Burnu önlerinden geçerken denizde yakıt kirliliği tespit etti.

Denizaltı Sevenler Derneği Gelibolu Şube Başkanı Kemal Dalgıç ise, Dumlupınar Denizaltısının batmasının üzerinden 61 yıl geçtiğini belirterek, "Denizaltı battığında yakıt boşalıp gitmiştir. Çünkü denizaltıların yakıt tankları ters bir kutu şeklindedir. Denizaltı battığı zaman akaryakıt dağılmıştır. Dolayısıyla bu yakıt sızıntısı başka bir batıktan kaynaklanıyor olabilir" dedi.

Kaynağı Dumlupınar denizaltısı olabilir

Koordinatlara göre, yakıt sızıntısı Dumlupınar batığının 500 metre kuzeyinden çıktığını belirten Kılavuz kaptan Cumhur Güvenç, "Bu durum kimseyi aldatmasın. Boğazda 20 metre derinliğe kadar akıntı kuzeyden güneye doğrudur. Ancak daha sonraki derinliklerde akıntının yönü güney kuzey şeklindedir. Ben yakıt sızıntısının Dumlupınar Denizaltısı'nın yakıt tanklarının 61 yıllık süre zarfında çürüyüp delindiğini ve bu tanklardaki yakıtın sızıntı yaptığını düşünüyorum. Yakıtın, batığın 500 metre ilerisinden çıkması dip akıntısıyla alakalıdır. Zaten yüzeye çıktıktan sonra yakıt yeniden Güney yönüne doğru yayılıyor. Bu tamamen benim yorumumdur. Ancak, boğazdan geçen bir geminin denize attığı atık varil, 24 Mayıs depreminden sonra yer altı petrol kaynağı sızıntısı, ya da başka bir batıktan kaynaklanması olasılıklar arasında. Kesin sonuç ilgililerin yapacağı inceleme ve hazırlayacağı raporla ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı.