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Çevre

Tayland'da petrol sızıntısı; oteller boşaltıldı

Tayland'ın en meşhur tatil bölgelerinden olan Koh Samet adasındaki Phrao sahiline ulaşan petrol nedeniyle bölgedeki oteller boşaltıldı, turistler tatillerini yarıda kesmek zorunda kaldı

30 Temmuz 2013 18:25

 

Tayland’da hafta sonu denizde meydana gelen petrol sızıntısı kıyılara ulaştı. Ülkedeki turistik bir ada kıyıların petrole bulanması yüzünden boşaltıldı.

Yetkililer 5 bin litre civarında petrolün kıyıya ulaştığını bildirdi. Sızıntı Tayland’ın en büyük petro kimya şirketi PTT Global Chemical’a ait kıyı ötesi boru hattında meydana geldi.

Toplam sızıntının ise 50 bin litre civarında olduğu tahmin ediliyor.

hurriyet.com.tr'de yer alan haberine göre Tayland’ın en meşhur tatil bölgelerinden olan Koh Samet adasındaki Phrao sahiline ulaşan petrol nedeniyle bölgedeki oteller boşaltıldı, turistler tatillerini yarıda kesmek zorunda kaldı.

Bölgede başlatılan temizlik çalışmalarında 300 kadar görevli özel üretilmiş kağıt ruloları kullandı.

 

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