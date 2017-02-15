ABD verileri beklentilerin üzerinde geldi, dolar/TL 3,69'u gördü!

Bugüne 3.6530 seviyesinden başlayan, daha sonra 3.64'e gerileyen kur ABD'de beklentiden iyi gelen enflasyon ve perakende satış verileriyle yükselişe geçti. Verilerin öncesinde 3.66'lı seviyelerde seyreden kur iyi gelen verilerle 3.6817'ye kadar yükseldi.



Dün 3.64'ün altına gevşeyen Dolar/TL akşam saatlerinde Fed Başkanı Janet Yellen'ın açıklamalarıyla yönünü yukarı çevirmişti.



ABD Senatosu Bankacılık Komitesinde sunum yapan Yellen istihdam ve enflasyon beklentiler doğrultusunda gelişirse gelecek toplantılarda politika faizinde ek ayarlamalar yapılmasının uygun olacağını belirtti.

Yellen "gevşek para politikasının sıkılaştırılması için gereğinden uzun beklemek akıllıca olmaz" yorumunu yaptı. Konuşmanın etkisiyle kur akşam saatlerinde 3.68'e kadar yükseldi.

BloombergHT'de yer alan haber göre, Ak Yatırım Araştırma Bölümü yolladığı notta Yellen'ın konuşmasının ardından bu yıl Mart veya Mayıs ayından başlayarak 3 faiz artırımı yapılması yönündeki görüşlerini koruduklarını belirtti.

Piyasalarda bugün

Yellen'ın bugün de saat 18:00'de sunum yapması bekleniyor.

Yurt içinde işsizlik verisi açıklandı..İşsizlik oranı Kasım ayında yüzde 12.1 ile 7 yılın en yüksek seviyesine çıktı. ABD'de perakende satışlar ocak ayında yüzde 0.4 ile beklentiyi aştı, TÜFE de Ocak'ta aylık yüzde 0.6, yüzde 0.6, yıllık bazda yüzde 2.5 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

"Dolar bozdurmakla elimizdeki cephaneyi de düşmana bıraktık"