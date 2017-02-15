Gelişen ülke borsaları, Fed Başkanı'nın açıklamaları ile yükselişe geçti

Fed Başkanı Janet Yellen'ın artan tüketici harcamaları ve hanehalkı gelirlerinin büyümeyi desteklediğini, bunun da faiz artışına izin vereceğini açıklaması gelişen ülke Borsalarında yükselişi tetikledi. Para birimleri ise karışık seyretti.



Çin'de Şanghay Borsası yüzde 0.3, Hang Seng Endeksi yüzde 1.8 yükseldi. Onshore yuan ufak değişim kaydederken offshore yuan yükseldi. 10 yıllık tahvil faizleri değişmeyerek yüzde 3.45'te kaldı.



Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0.4 yükselirken para birimi won dolardaki ralliyle yüzde 0.8 geriledi. 10 yıllık tahvil faizleri 3 baz puan artışla yüzde 2.16 oldu.



Tayvan'da Taiex endeksi yüzde 0.7 arttı, Tayvan doları 3. günde de yükseldi. Ülkede 4. çeyrek GSYH'nin yıllık yüzde 2.6'ya revize edilmesi bekleniyor. Dün hisse senetlerine net yabancı girişi 182 milyon dolar oldu.



Malezya'da Borsa ve ringit fazla değişmedi. Filipinler pesosu yüzde 0.1 geriledi. Ülke Borsalarından 2017'de en uzun süreli yabancı çıkışı gerçekleşti.



Tayland'da SET Endeksi yüzde 0.4 düşerken baht yatay seyretti. Düm yabancı yatırımcılar 1.8 milyar baht (51 milyom dolar) değerinde tahvil aldı. TBMA verilerine göre bu yılki yabancı akışı 80.5 milyar bahta ulaştı.



Hindistan'da ise 10 yıllık tahvil faizleri 3 baz puan düşüşle yüzde 6.85'e geriledi.