T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD ve Hindistan Mars için anlaştı

ABD ve Hindistan'ın Mars'a birlikte uydu gönderme konusundaki anlaşma NASA ve Hint Uzay Araştırmaları Kurumu tarafından imzalandı

02 Ekim 2014 12:45

ABD ve Hindistan'ın uzay ajansları, Mars'a art arda gönderdikleri araştırma uydularının beraber çalışabilmesi için anlaşma imzaladı.

Kanada'nın Toronto şehrinde düzenlenen 65. Uluslararası Uzay Kongresi'nde NASA ve Hint Uzay Araştırmaları Kurumu tarafından imzalanan anlaşmaya göre oluşturulan çalışma grubu iki ülkenin Mars uydularının bir arada çalışabilmesinin yollarını arayacak.

Hindistan'ın gönderdiği ve Mars'ın fotoğraflarını çekecek olan keşif aracı 24 Eylül'de Mars yörüngesine oturdu. ABD'ninki ise ondan tam iki gün önce Mars yörüngesindeki yerini aldı.

İmzalanan anlaşma kapsamında ayrıca iki ülkenin NISAR isimli bir radar ekibi sayesinde yeryüzündeki değişikliklerin detaylarını ortaya çıkarması bekleniyor.

 

ETİKETLER

marsabdhindistanuzay anlaşmasıtoronto

İlgili Haberler

Mars’ta oksijen üretilecek

NASA 2020 yılında Mars’a gönderecekleri insansız uzay aracının kızıl gezegende oksijen üretmeye çalışacağını açıkladı

Mars'a yolculuk hazırlığı

Mars’a astronotlu uçuş gerçekleştirmesi planlanan Orion uzay aracı, aralık ayında test uçuşunu yapacak. ABD’de hazırlıklar başlatıldı.

Hindistan'ın uydusu Mars'a vardı

Hindistan'ın fırlattığı insansız uzay aracı 'Mangalyaan', 10 aylık bir yolculuğun ardından Mars'a ulaştı. Hindistan, 'Mars yarışı'nda böylece Çin'i sollamış oldu.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24