ABD ve Hindistan Mars için anlaştı

ABD ve Hindistan'ın uzay ajansları, Mars'a art arda gönderdikleri araştırma uydularının beraber çalışabilmesi için anlaşma imzaladı.

Kanada'nın Toronto şehrinde düzenlenen 65. Uluslararası Uzay Kongresi'nde NASA ve Hint Uzay Araştırmaları Kurumu tarafından imzalanan anlaşmaya göre oluşturulan çalışma grubu iki ülkenin Mars uydularının bir arada çalışabilmesinin yollarını arayacak.

Hindistan'ın gönderdiği ve Mars'ın fotoğraflarını çekecek olan keşif aracı 24 Eylül'de Mars yörüngesine oturdu. ABD'ninki ise ondan tam iki gün önce Mars yörüngesindeki yerini aldı.

İmzalanan anlaşma kapsamında ayrıca iki ülkenin NISAR isimli bir radar ekibi sayesinde yeryüzündeki değişikliklerin detaylarını ortaya çıkarması bekleniyor.