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Yaşam
Deutsche Welle

Mars'a yolculuk hazırlığı

Mars’a astronotlu uçuş gerçekleştirmesi planlanan Orion uzay aracı, aralık ayında test uçuşunu yapacak. ABD’de hazırlıklar başlatıldı.

12 Eylül 2014 19:42


ABD Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın astronotları Mars'a götürecek olan Orion uzay aracı, perşembe günü Florida'daki Kennedy Hava Üssü'nde bekletildiği hangardan çıkartıldı.

Uzay aracı, aralık ayında yapılacak test uçuşuna hazırlık amacıyla dışarı alındı.

NASA’nın Orion üretim operasyonları müdürü Scott Wilson, bunun kendileri için tarihi bir an olduğunu ve uzay aracının bir araya getirilme sürecinin de sonuna işaret ettiğini kaydetti.

Yapımına üç yıl önce başlanan Orion, Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu yakınlarında 4 Aralık'ta test uçuşu yapacak.

Orion, Dünya'dan yaklaşık 5 bin 800 kilometre yüksekliğe uçacak. Bu, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun bulunduğu mesafeden 14 kat daha uzak.

İnsanlı test uçuşunun ise 2021 yılında Ay yakınlarındaki bir astreoide yapılması planlanıyor. NASA'nın nihai hedefi ise dört kişilik bir ekibi Orion ile Mars'a yollamak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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