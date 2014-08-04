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Bilim / Teknoloji

Mars’ta oksijen üretilecek

NASA 2020 yılında Mars’a gönderecekleri insansız uzay aracının kızıl gezegende oksijen üretmeye çalışacağını açıkladı

04 Ağustos 2014 18:06

Amerikan Uzay Ajansı NASA’daki yetkililer, uzay aracının insanların bir gün Mars’ta bir koloni kurmasına imkan sağlamayı amaçlayan toplam 7 proje üzerinde çalışacağını ve gezegende yaşam belirtisi arayacağını belirtti.
 
Birce Bora’nın Hürriyet’te yer alan haberine göre uzmanlar, yapımı 1.9 milyon dolara mal olan 1 ton ağırlığındaki uzay aracına yerleştirilecek MOXIE adı verilen özel cihazın Mars atmosferindeki karbondiyoksit gazını kullanarak oksijen üretmeyi başarması durumunda bir gün insanların burada yaşamasının ve Mars’a giden astronotların Dünya’ya dönüş yolculuğunda kullanmak üzere roket yakıtı üretmesinin mümkün olacağını söyledi.
 
Yeni Mars görevi ile ilgili detayları Washington DC’de düzenlenen bir basın toplantısında açıklayan NASA yöneticisi John Grunsfeld “Bu hepimiz için heyecan verici bir gün” dedi.

 

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