ABD uçakları Kuzey Kore sınırında

ABD'ye ait B-1B bombardıman uçakları, Kuzey Kore’nin doğusundaki uluslararası sularda uçuş yaptı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Dana White, uçuşun ABD’nin kararlılığının bir göstergesi olduğunu söyledi. White, "Bu görev Başkan Trump’ın askeri seçeneklerin masada olduğuna dair açık bir mesajdır" dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho, nükleer programlarını tamamlamak üzere olduklarını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donal Trump’ın Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un için 'roket adam' dediğini hatırlatan Ri Yong-ho, "Roketlerimizin ABD’yi ziyaret etmesi kaçınılmaz hale gelmiştir” ifadelerini kullanmıştı