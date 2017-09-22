Kuzey Kore liderinden Trump'a: ABD'li kocamışı ateşle terbiye edeceğim

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pyongyang yönetimini hedef alan tehditlerinin bedelinin ağır olacağını söyledi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın Kuzey Kore haber ajansı KCNA'ya dayanarak bildirdiğine göre, Kim Jong-un "Akıl hastası, bunak ABD'li kocamışı her halükârda ateşle terbiye edeceğim” dedi.

"Trump'ın, beklentilerinin sonuçlarını tahayyül bile edemeyeceğini" söyleyen Kuzey Kore lideri, "böylesine tuhaf sözler söyleyen Trump'ın nasıl bir yanıt beklediğini merak ettiğini" belirtti.

Trump'ın akli dengesinin yerinde olmadığını söyleyen Kim, "Trump'ın tehditlerinden korkmadıklarını ve seçtikleri yolun doğru olduğuna inandıklarını" sözlerine ekledi.

Trump, Kuzey Kore'yi tamamen imha etmekle tehdit etmişti

ABD Başkanı Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada saldırıya kalkışması durumunda Kuzey Kore'yi tamamen imha etmekle tehdit etmişti. Trump, Kuzey Kore'nin nükleer programının bütün dünya için tehdit oluşturduğunu belirtmişti.

Washington ile Pyongyang yönetimleri arasındaki gerginlik aylardır tırmanıyor. BM Güvenlik Konseyi 3 Eylül'de nükleer deneme yapan Kuzey Kore'ye daha sert yaptırımların uygulanmasını kararlaştırmıştı.

Ek yaptırımlar

Trump, Kuzey Kore ile iş yapan özel şirketlere de yaptırım uygulayacaklarını duyurmuştu. Ödeme işlemlerinde Kuzey Kore ile işbirliği yapan bankaların ABD'deki hesaplarının kapatılabileceğini duyuran Trump, Çin Merkez Bankası'nın Kuzey Kore ile olan bağlantılarını azaltmaya başlamasını büyük bir başarı olarak niteledi. Kuzey Kore'nin en önemli ticari ortağı olan Çin, Pyongyang yönetimini yumuşatma çabalarında ağırlıklı rol oynuyor.

Avrupa Birliği de Kuzey Kore'ye ek yaptırım kararları aldı. Diplomatlardan alınan bilgilere göre AB Kuzey Kore'ye petrol satılmasını ve bu ülkede yatırım yapılmasını yasakladı. AB ülkelerine girişi yasaklanan Kuzey Kore diplomatlarının sayısı arttırıldı ve bu ülkeye ait varlıkların dondurulması kararlaştırıldı.