T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kuzey Kore liderinden Trump'a: ABD'li kocamışı ateşle terbiye edeceğim

Kim Jong-un, Donald Trump'ın tehditlerine tehditle karşılık verdi

22 Eylül 2017 13:50

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un,  ABD Başkanı Donald Trump'ın Pyongyang yönetimini hedef alan tehditlerinin bedelinin ağır olacağını söyledi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın Kuzey Kore haber ajansı KCNA'ya dayanarak bildirdiğine göre, Kim Jong-un "Akıl hastası, bunak ABD'li kocamışı her halükârda ateşle terbiye edeceğim” dedi.

"Trump'ın, beklentilerinin sonuçlarını tahayyül bile edemeyeceğini" söyleyen Kuzey Kore lideri, "böylesine tuhaf sözler söyleyen Trump'ın nasıl bir yanıt beklediğini merak ettiğini" belirtti.

Trump'ın akli dengesinin yerinde olmadığını söyleyen Kim, "Trump'ın tehditlerinden korkmadıklarını ve seçtikleri yolun doğru olduğuna inandıklarını" sözlerine ekledi.

Trump, Kuzey Kore'yi tamamen imha etmekle tehdit etmişti

ABD Başkanı Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada saldırıya kalkışması durumunda Kuzey Kore'yi tamamen imha etmekle tehdit etmişti. Trump, Kuzey Kore'nin nükleer programının bütün dünya için tehdit oluşturduğunu belirtmişti.

Washington ile Pyongyang yönetimleri arasındaki gerginlik aylardır tırmanıyor. BM Güvenlik Konseyi 3 Eylül'de nükleer deneme yapan Kuzey Kore'ye daha sert yaptırımların uygulanmasını kararlaştırmıştı.

Ek yaptırımlar

Trump, Kuzey Kore ile iş yapan özel şirketlere de yaptırım uygulayacaklarını duyurmuştu. Ödeme işlemlerinde Kuzey Kore ile işbirliği yapan bankaların ABD'deki hesaplarının kapatılabileceğini duyuran Trump, Çin Merkez Bankası'nın Kuzey Kore ile olan bağlantılarını azaltmaya başlamasını büyük bir başarı olarak niteledi. Kuzey Kore'nin en önemli ticari ortağı olan Çin, Pyongyang yönetimini yumuşatma çabalarında ağırlıklı rol oynuyor.

Avrupa Birliği de Kuzey Kore'ye ek yaptırım kararları aldı. Diplomatlardan alınan bilgilere göre AB Kuzey Kore'ye petrol satılmasını ve bu ülkede yatırım yapılmasını yasakladı. AB ülkelerine girişi yasaklanan Kuzey Kore diplomatlarının sayısı arttırıldı ve bu ülkeye ait varlıkların dondurulması kararlaştırıldı.

ETİKETLER

Kim Jong unDonald TrumpABDKuzey KoreyaptırımBMtehdithidrojen bombasıyaptırım

İlgili Haberler

Kuzey Kore'den Trump'a: Köpekler havlasa dahi gösteri devam eder

Eğer Trump bizi köpek havlaması sesleriyle şaşırtmayı düşünüyorsa belli ki hayal kuruyor"

Trump: Kuzey Kore'ye daha fazla yaptırım uygulayacağız

ABD Başkanı Trump, yaptırımların artacağını söyledi

ABD ve AB'den Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar

ABD ve Avrupa Birliği, Kuzey Kore'ye yönelik yeni tek taraflı yaptırımlar getirdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24