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Dünya
Deutsche Welle

ABD ve AB'den Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar

ABD ve Avrupa Birliği, Kuzey Kore'ye yönelik yeni tek taraflı yaptırımlar getirdi

22 Eylül 2017 01:59

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Kuzey Kore'yi "tamamen yok etmekle" tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump, bu ülkeyle iş yapan yabancı şirketleri hedef alan bir kararnameyi imzalayarak yürürlüğe soktu.

Trump'ın bu hamlesi, özellikle bazı Çinli bankalar ve Rus ithalatçıları Kuzey Kore ile iş yapma ya da ABD tarafından kara listeye alınma arasında tercih yapmaya zorlayacak.

Brüksel'de ise Avrupa Birliği, Kuzey Kore'ye yatırım uygulanması ve AB'den bu ülkeye petrol ihracatının yasaklanması konusunda anlaştı.

Güney Kore liderinden savaş uyarısı

Bu yılki BM Genel Kurulu toplantılarına Kuzey Kore'nin geçen haftalarda altıncı nükleer silah denemesini yapması ve yeni kıtalararası füzeler test etmesinin yarattığı kriz damga vuruyor. Ancak liderlerin bu krizin aşılmasına dair görüşleri farklılık gösteriyor.

ABD ve müttefikleri, ağır ekonomik yaptırımların Kuzey Kore'yi müzakere masasına oturmaya ve nükleer programını sonlandırmaya zorlayacağını ümit ediyor.

BM Genel Kurulu'nda konuşan Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ise Trump'ın aksine yumuşak bir üslupla düşüncelerini ifade ederken, krizin iyi yönetilerek "kazara" bir savaşa neden olunmaması gerektiğini belirtti. Güney Kore lideri buna karşın Pyongyang yönetimine yaptırım uygulanması fikrine destek oldu.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP,CÖ/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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