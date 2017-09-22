Trump'tan Kim'e yanıt: Deli adam hiç olmadığı kadar sınanacak

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kendisine seslendiği açıklamalarının ardından, "Deli adam daha önce hiç olmadığı kadar sınanacak!" dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "Belli ki kendi halkının açlık çekmesini ve onları öldürmeyi umursamayan bir deli olan Kuzey Kore'nin Kim Jong Un'u, daha önce hiç olmadığı kadar sınanacak!" ifadelerini kullandı.

Kim Jong Un of North Korea, who is obviously a madman who doesn't mind starving or killing his people, will be tested like never before! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 Eylül 2017

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD Başkanı Donald Trump’ın BM kürsüsünde söylediği ‘Kuzey Koreyi tamamen yok ederiz’ sözlerinin ardından yaptığı açıklamada, Pyongyang yönetimini hedef alan tehditlerin bedelinin ağır olacağını söylemişti.

"Akıl hastası, bunak ABD'li kocamışı her halükârda ateşle terbiye edeceğim” diyen Kim, "Trump'ın tehditlerinden korkmadıklarını ve seçtikleri yolun doğru olduğuna inandıklarını" belirtmişti.

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