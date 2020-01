Trump'tan Kim'e yanıt: Deli adam hiç olmadığı kadar sınanacak

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kendisine seslendiği açıklamalarının ardından, "Deli adam daha önce hiç olmadığı kadar sınanacak!" dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "Belli ki kendi halkının açlık çekmesini ve onları öldürmeyi umursamayan bir deli olan Kuzey Kore'nin Kim Jong Un'u, daha önce hiç olmadığı kadar sınanacak!" ifadelerini kullandı.

Kim Jong Un of North Korea, who is obviously a madman who doesn't mind starving or killing his people, will be tested like never before!