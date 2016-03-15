ABD: Türkiye'nin kendini savunma hakkını destekliyoruz

Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, Ankara'da meydana gelen bombalı saldırıdan dolayı bir kez daha Türkiye'ye taziye ve destek mesajı göndererek, "Türkiye'nin kendini savunma hakkını destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

CNN Türk’ün haberine göre, Earnest, günlük basın brifinginde, pazar akşamı Ankara'da meydana gelen saldırıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sözlerinin başında Ankara'daki terör saldırısını bir kez daha kınadığını kaydeden Josh Earnest, "Türkiye, ABD'nin NATO müttefiki bir ülkedir. Biz, Türk hükümetinin ve Türk halkının doğrudan yanında yer alıyoruz" şeklinde konuştu.

Earnest ayrıca, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralananlara şifa dilediğini kaydetti. "Türkiye'nin kendini savunma hakkını destekliyoruz" diyen Earnest, Suriye'deki kaos sebebiyle bölgede meydana gelen istikrarsızlığın komşu ülkelere ciddi zararlar verdiğini ve Ankara'daki terör saldırısının bunun bir örneği olduğunu dile getirdi.

"Türkiye kendi ülkesini ve kendi halkını korumaya çalışırken onları desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanan Josh Earnest, IŞİD karşıtı koalisyon çerçevesinde Türkiye ile yürütülen iş birliğine değer verdiklerini de aktardı. Suriye kaynaklı istikrarsızlığın Türkiye'nin sınırlarını tehdit ettiğini belirten Earnest, sınır güvenliği anlamında da Ankara ile beraber çalıştıklarını dile getirdi.

PKK bağlantısı var mı?

Saldırının PKK bağlantısına ilişkin bir soruya ise Earnest, "Henüz kesin bir sonuca ulaşmış değiliz. Ancak, Türk yetkililer konuyu yakın bir şekilde takip ediyor ve biz de bu süreçte gereken desteği veriyoruz" şeklinde cevap verdi.

Beyaz Saray Sözcüsü ayrıca, gelecekte bu tür terör saldırılarının olmaması için gereken tüm tedbirlerin alınması noktasında Türkiye'ye destek vermeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.